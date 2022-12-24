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Психологи розповіли, як не покинути тренування і правильне харчування

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Як не втратити мотивацію - фото 1
Як не втратити мотивацію

Науковці розкрили секрет, як не втратити мотивацію та привести себе у бажану форму.

Американські науковці виявили, як не припинити працювати над своїм тілом та втриматись на правильному раціоні.

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В Американській Асоціації фітнесу провели дослідження, яке виявило, що люди, які дотримують правильного харчування та тренуються у залі, досягали своєї цілі, якщо регулярно фотографували власний прогрес.

Річ у тому, що саме фотографії, на яких помітні зміни, допомагають втримувати мотивацію та не забувати про свої цілі на пів шляху. Тому не соромтесь періодично робити фото у повний зріст, щоб відстежувати прогрес.

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Джерело: cosmo.com.ua
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