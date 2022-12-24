Психологи розповіли, як не покинути тренування і правильне харчування

Науковці розкрили секрет, як не втратити мотивацію та привести себе у бажану форму.

Американські науковці виявили, як не припинити працювати над своїм тілом та втриматись на правильному раціоні.

І ще: Ці фізичні вправи спалюють найбільше калорій

В Американській Асоціації фітнесу провели дослідження, яке виявило, що люди, які дотримують правильного харчування та тренуються у залі, досягали своєї цілі, якщо регулярно фотографували власний прогрес.

Річ у тому, що саме фотографії, на яких помітні зміни, допомагають втримувати мотивацію та не забувати про свої цілі на пів шляху. Тому не соромтесь періодично робити фото у повний зріст, щоб відстежувати прогрес.

Читайте також: 15 правил гігієни в тренажерному залі, які не можна порушувати