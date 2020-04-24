Тренування вдома за 10 хвилин: комплекс ефективних вправ у відео

Підготували для вас найкращі вправи, які ви можете легко виконувати вдома. Швидко та ефективно, без спеціального знаряддя. Читайте далі та дізнайтеся, яке саме тренування вам варто спробувати.

Пам'ятайте, що головне у заняттях спортом регулярність! Ці вправи забезпечать вам хороший результат, а те, що вони займають мало часу, є приємним бонусом. Вам точно захочеться витратити 10 хвилин на спорт!

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Тренування на 10 хвилин від Сінді Кроуфорд

Красуня супермодель Сінді Кроуфорд колись знімалася у роликах з тренуваннями – "Ідеальне тіло за 10 хвилин". Саме стільки часу потрібно регулярно витрачати на день, щоб тримати своє тіло у гарній формі.

Комплекс цих вправ – це справжня класика аеробних навантажень, націлена на всі групи м'язів і не вимагає спеціального обладнання. Спробуйте і ви!

Тренування на 7 хвилин від The ​​New York Times

Такі семихвилинні тренування засновані на дослідженнях, які доводять, що короткі, але дуже інтенсивні тренування з невеликими перервами між підходами можуть бути дуже ефективні, попри коротку тривалість. Ще це називають високоінтенсивними інтервальними тренуваннями. Для занять вам знадобляться стілець, стіна та гантелі (або пляшки з водою).

Спробуйте ці вправи онлайн-режимі ТУТ. Наукове 7-хвилинне тренування від Гретхен Рейнольдс 12 вправ, що використовують лише вагу тіла, стілець і стінку. Всі зусилля, які ви докладаєте, високої інтенсивності. Все це засноване на науці!

Розширене 7-хвилинне тренування Гретхен Рейнольдс Більш вимогливий режим з 9 вправ, ніж оригінальне 7-хвилинне тренування, для якого потрібна пара з гантелями. Але воно все одно займає всього сім хвилин!

Тренування на 10 хвилин від Національної системи охорони здоров'я Великобританії

На сайті Національної системи охорони здоров'я Великобританії є серія 10-хвилинних тренувань. Тут є вправи на різні групи м'язів, силові та кардіотренування.

Перелік усіх вправ ТУТ.

Вам доступні такі комплекси вправ:

6-хвилинна розминка перед тренуванням

10-хвилинне кардіо тренування

10-хвилинне тренування для енергії

10-хвилинне тренування ніг, боків та живота

10-хвилинне АВС тренування

10-хвилинне міцне тренування на дупу

10-хвилинний вибух

5-хвилинний режим виходу з тренування

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