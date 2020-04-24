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Тренування вдома за 10 хвилин: комплекс ефективних вправ у відео
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Підготували для вас найкращі вправи, які ви можете легко виконувати вдома. Швидко та ефективно, без спеціального знаряддя. Читайте далі та дізнайтеся, яке саме тренування вам варто спробувати.
Пам'ятайте, що головне у заняттях спортом регулярність! Ці вправи забезпечать вам хороший результат, а те, що вони займають мало часу, є приємним бонусом. Вам точно захочеться витратити 10 хвилин на спорт!
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Тренування на 10 хвилин від Сінді Кроуфорд
Красуня супермодель Сінді Кроуфорд колись знімалася у роликах з тренуваннями – "Ідеальне тіло за 10 хвилин". Саме стільки часу потрібно регулярно витрачати на день, щоб тримати своє тіло у гарній формі.
Комплекс цих вправ – це справжня класика аеробних навантажень, націлена на всі групи м'язів і не вимагає спеціального обладнання. Спробуйте і ви!
Тренування на 7 хвилин від The New York Times
Такі семихвилинні тренування засновані на дослідженнях, які доводять, що короткі, але дуже інтенсивні тренування з невеликими перервами між підходами можуть бути дуже ефективні, попри коротку тривалість. Ще це називають високоінтенсивними інтервальними тренуваннями. Для занять вам знадобляться стілець, стіна та гантелі (або пляшки з водою).
Спробуйте ці вправи онлайн-режимі ТУТ.
Наукове 7-хвилинне тренування від Гретхен Рейнольдс
Розширене 7-хвилинне тренування Гретхен Рейнольдс
Більш вимогливий режим з 9 вправ, ніж оригінальне 7-хвилинне тренування, для якого потрібна пара з гантелями. Але воно все одно займає всього сім хвилин!
Тренування на 10 хвилин від Національної системи охорони здоров'я Великобританії
На сайті Національної системи охорони здоров'я Великобританії є серія 10-хвилинних тренувань. Тут є вправи на різні групи м'язів, силові та кардіотренування.
Перелік усіх вправ ТУТ.
Вам доступні такі комплекси вправ:
- 6-хвилинна розминка перед тренуванням
- 10-хвилинне кардіо тренування
- 10-хвилинне тренування для енергії
- 10-хвилинне тренування ніг, боків та живота
- 10-хвилинне АВС тренування
- 10-хвилинне міцне тренування на дупу
- 10-хвилинний вибух
- 5-хвилинний режим виходу з тренування
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