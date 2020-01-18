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А грудей то нема: Надя Дорофєєва прикрила оголений бюст бестселером (фото 18+)
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Вам сподобається: Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото
Цього тижня ми почнемо з Наді Дорофєєвої, яка неабияк розбурхала мережу сміливою світлиною. Молода українська поп-зірка виклала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому вона позує в одних лише трусиках. Бюст Надя сором'язливо приховує за книжкою, яку, мабуть, читає під час відпочинку. Не дивно, що прихильники співачки неабияк активізувалися під цим постом. Але почнемо ми з Потапа, який буквально вразив своїми словами: "Ти б ще вся роздяглася, скоро в порнусі треба зніматися буде, чому ви вчите дітей, а Дантесу подобається що його дружина п.....ка? (Співачка)". Підозрюємо, що так він вирішив потролити коментаторів, які регулярно пишуть щось подібне під світлинами його коханої Насті Каменських. Решта прихильників Наді Дорофєєвої теж не стримували емоцій: "Ось такий контент мені подобається", "Мене б книга не прикрила", "Не соромно таке викладати?", "А грудей то нема...", "Ти точно та Надя, яку я колись знала?", "Чому я не сторінка з книги?.."
Не могли ми оминути увагою й Настю Каменських, яка виклала спекотне відео з відпочинку. На ролику співачка просто приймає тропічний душ, але робить вона це настільки спокусливо, що просто неможливо відірвати погляд. Не дивно, що коментаторів набігло і під її публікацію: "Сексі-красуня", "Настя, ви б краще співали. А купальник і душ і так у багатьох є", "Нова порнозірка?", "Це дуже красиво", "Настя, я тебе просто обожнюю". Втім, є й ті, кого починають бісити пости співачки: "Та ти шо... Ти себе бачила? Яка ти смішна. Наче, саме блаженство. йди приберись на кухні, бо таргани там уже трах*ються на посуді".
Гортайте серію спекотних фото DJ NANA, які вона запостила після відпочинку. Там є кілька світлин, на яких можна буквально залипнути. Що й роблять її прихильники в мережі: "Неймовірно виглядаєш", "Ваша краса просто вбиває", "Ви така світла і справжня", "Завжди дуже цікава, красива, яскрава, сексуальна і така, яка є. А від цього ще більш сексуальна! Щиро цікава!!! Такий рідкісний вид людей нині".
Чарівна Міша Романова теж не лінується ділитися яскравими світлинами з теплих країн. Наразі співачка відпочиває на Маврикії, але її прихильники звертають увагу не на краєвиди, а на неймовірну красу дівчини: "Ліжко – турнік, фігура – вогонь", "Просто космос", "Фігура бомба, як і ти", "На сцену в такому виходи. Саме твій стиль". Ми ж нагадаємо, що порівняно нещодавно Міша народила первістка, тож нею можна неабияк захоплюватися!
А це фото неабияк сколихнуло мережу. Нікіта Добринін нарешті зробив пропозицію своїй коханій, Даші Квітковій. Обручку дівчині він подарував на Балі, під час їхнього спільного відпочинку. І, звичайно ж, вона сказала "Так!". Підписники Нікіти зауважили, що вони відразу ж знали, що саме так закінчиться історія проєкту "Холостяк": "Молодці! Я рада за вас", "Як круто! Ось вона, любов", "Вітаю! Ви суперпара. Будьте щасливі", "Вже плануєте весілля?", "Я радію за вас і плачу...", "Пригоди тільки починаються".
Напередодні виходу в ефіри першого випуску ювілейного "Голосу країни", Тіна Кароль вирішила неабияк розігріти своїх прихильників, які однозначно спостерігатимуть за перебігом подій на шоу. Поп-діва виклала фото, на якому вона позує в костюмі, одягненому поверх бюстгальтера. І виглядає вона приголомшливо, тому не дивно, що прихильники вирішили засипати свою кумирку компліментами: "Вільна і дуже красива", "Дідько, Тіно, як же тобі личать костюми", "Спекотна ти штучка, Тіно", "Тіна в костюмі, як окремий вид мистецтва", "Жінка-пристрасть".
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