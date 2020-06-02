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Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра

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Незвичайні татуювання, які нагадують оптичні ілюзії - фото 1
Незвичайні татуювання, які нагадують оптичні ілюзії / instagram.com/yatzil_tatts

Талановита тату-майстриня створює малюнки у стилі "розмиття", які змушують затримати погляд. А все через ефект оптичної ілюзії, на який наважиться не кожен.

Знайомтесь, Яцзіл Елізалде (Yatzil Elizalde) – мексиканська художниця, яка починала свою кар'єру з фресок, ілюстрацій та різних цифрових робіт, але врешті дійшла до висновку, що найбільше їй підходить людське тіло.

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Коли Яцзіл лише почала вивчати мистецтво тату, то постійно експериментувала з ідеями. так і виник її особливий стиль: створення кількох зображень поверх, які створюють потрійний чи подвійний вигляд розмиття. Зацініть:

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407624

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407625

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407626

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407627

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407628

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407629

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407630

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407631

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407632

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407633

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407634

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407635

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407637

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407636

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407638

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407639

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407640

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407641

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407642

Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра - фото 407643

Джерело фото: instagram.com/yatzil_tatts

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Джерело: Радіо МАКСИМУ
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