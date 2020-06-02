Це не оптична ілюзія: незвичайні татуювання від мексиканського майстра

Талановита тату-майстриня створює малюнки у стилі "розмиття", які змушують затримати погляд. А все через ефект оптичної ілюзії, на який наважиться не кожен.

Знайомтесь, Яцзіл Елізалде (Yatzil Elizalde) – мексиканська художниця, яка починала свою кар'єру з фресок, ілюстрацій та різних цифрових робіт, але врешті дійшла до висновку, що найбільше їй підходить людське тіло.

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Коли Яцзіл лише почала вивчати мистецтво тату, то постійно експериментувала з ідеями. так і виник її особливий стиль: створення кількох зображень поверх, які створюють потрійний чи подвійний вигляд розмиття. Зацініть:

Джерело фото: instagram.com/yatzil_tatts

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