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Це може стати причиною постійного відчуття голоду

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Страва / elize

Експерти назвали можливі причини сильного голоду і як їх усунути.

Дуже низька калорійність раціону

Якщо ви встановили собі дефіцит калорій більше ніж 20%, організм буде відчувати брак енергії. Якщо "палива" для основного обміну речовин недостатньо, цукор в крові падає. Це провокує сильне відчуття голоду, яке складно контролювати.

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ЩО РОБИТИ? Порахуйте свою норму калорій для своїх параметрів і відніміть 15-20%. Так ви будете худнути і голод відчуватися не буде.

Зловживання простими вуглеводами

Вони швидко віддають енергію. Організм не встигає її витратити і надлишки йдуть в запаси. Цукор різко падає, "палива" знову немає, тому практично відразу хочеться їсти. ЩО РОБИТИ? Скоротити прості вуглеводи до 10% від добової калорійності.

Рідкі прийоми їжі

Якщо у вас великі перерви між їжею, то організму не вистачає енергії до чергового дозаправлення. Цукор падає і настає сильний голод. ЩО РОБИТИ? Розподіліть свою калорійність протягом дня на зручну для вас кількість прийомів їжі. Не обов'язково їсти 5 разів на день. Можна і три рази.

Це може стати причиною постійного відчуття голоду - фото 380466

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Джерело: elize
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