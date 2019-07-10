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Це геніально: нове розширення для Chrome маскує серіали під відеоконференцію

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І ваш бос не здогадається, що ви дивитесь серіальчики - фото 1
І ваш бос не здогадається, що ви дивитесь серіальчики

Студія Mschf Internet Studios випустила розширення для Google Chrome, за допомогою якого можна дивитися контент від Netflix на роботі без зайвих підозр з боку вашого керівника.

Для цього програма маскує кіно під відеоконференцію Hangouts: на екрані з'являються чотири прямокутники, три з яких – заздалегідь записані ролики з людьми, а у четвертому вікні вмикається фільм.

Для домашнього перегляду: Дуже дивні справи 3 сезон: дивитись онлайн всі серії серіалу 2019

Після встановлення розширення потрібно зайти на офіційну сторінку серіалу та натиснути кнопку Netflix Hangouts – наприклад, там можна подивитися новий сезон серіалу "Дуже дивні справи".

Однак будьте обережні: схема буде працювати доти, поки хто-небудь не придивиться до конференції або не помітить, що ви занадто довго мовчите, не беручи участі в розмові.

Це геніально: нове розширення для Chrome маскує серіали під відеоконференцію - фото 339813

Тому ми рекомендуємо заздалегідь підготувати набір фраз, кивати час від часу та водити очима, ніби ви переводите погляд з одного співрозмовника на іншого. Крім того переконайтеся, що у ваші обов'язки входить розмова з іноземцями через камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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