Розширення для Chrome, які полегшать вам життя

Браузер Chrome може не лише переглядати веб-сторінки, а й виконувати низку інших задач, які суттєво зекономлять ваш час і нерви. Радіо МАКСИМУМ пропонує вашій увазі добірку корисних розширень для браузера, які полегшать ваше життя.

Встановіть собі ці розширення вже сьогодні.

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Це базовий плагін, який має бути абсолютно на кожному комп'ютері. До прикладу, він дозволить переглядати улюблені серіали та відео на YouTube без рекламних роликів, прибрати всі надокучливі банери та іншу рекламу, яка постійно майорить перед очима. Зауважимо, що це розширення безкоштовне, тому використовуйте його без жодних перешкод.

AdBlock / AKKet

Зручна утилітка, яка виводить вертикальним списком усі вкладки, які ви відкрили. Це дозволить зручно переміщатися між відкритими вікнами, якщо їх надзвичайно багато.

Зручний варіант для тих, хто працює з безліччю вкладок. Ця програмка дозволить створити закладки з усіх вікон, які запущені. Погодьтеся, дуже зручно, якщо ви, до прикладу, готуєтесь до іспиту або пишете дипломну роботу: відкрив з десяток закладок і зробив з них закладки за допомогою одного кліка.

Freezetab / The American Genius

Такий собі варіант Google Now, але на вашому браузері. При відкриванні нової вкладки ви зможете переглянути пошту, календар, погоду, завантаження, популярні вкладки та інше. Всі "картки" виконані в мінімалістичному стилі, що дозволить отримувати інформацію без її нагромадження.

Зручне розширення, яке дозволить вам миттєво перекладати окремі слова або цілі сторінки. Ця утиліта позбавить вас щонайменше одного відкритого вікна. Просто та зручно, а головне - швидко.

Мабуть, одна з найгеніальніших утиліт для Chrome. Вона дозволяє відкривати відеоролики в окремому віконці, яке буде грати поверх інших. Зручний і крутий спосіб дивитися мотиваційні відео під час робочого дня.

Strict Workflow / скріншот

Ви, мабуть, чули про техніку керування часом "помодоро". Якщо вона вам подобається, то однозначно встановіть собі цей плагін, який на 25 хвилин буде блокувати роботу сайтів, які витрачають ваш час даремно. А от після 25 хвилин роботи – отримайте свої 5 хвилин безтурботного блукання соціальними мережами.

Хочете прогулятися лісом, але робота не відпускає? Не біда – це розширення наповнить ваш кабінет затишними звуками, які не лише розслаблять, а й полегшать робочу атмосферу.

AliTools / скріншот

Любите купувати на AliExpress? Тоді встановіть собі це розширення, яке дозволить не купуватися на "фейкові" знижки. Програма покаже динаміку цін на певний товар, щоб ви могли пересвідчитись, чи справді на нього є обіцяна продавцем знижка.

Зручна програма, яка дозволить завантажувати світлини з соціальної мережі Instagram. Також за її допомогою можна завантажувати фото або робити "сторіс" на своїй сторінці.

Google Keep / YouTube

Ідеальний записник, який синхронізується між усіма вашими гаджетами. В ньому можна не лише робити звичайні нотатки, а й списки покупок/завдань, а також надавати до них доступ іншим. Зручно та просто.

LanguageTool / schaemicon

Ідеальний додаток для тих, хто веде свій блог або сайт. Виділяємо текст на сторінці та активуємо розширення, щоб побачити граматичні або лексичні помилки. Плагін працює швидко та просто, а також пропонує альтернативні варіанти.

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