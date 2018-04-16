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Розширення для Chrome, які полегшать вам життя

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Розширення для Google Chrome / maximum.fm

Браузер Chrome може не лише переглядати веб-сторінки, а й виконувати низку інших задач, які суттєво зекономлять ваш час і нерви. Радіо МАКСИМУМ пропонує вашій увазі добірку корисних розширень для браузера, які полегшать ваше життя.

Встановіть собі ці розширення вже сьогодні.

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AdBlock

Це базовий плагін, який має бути абсолютно на кожному комп'ютері. До прикладу, він дозволить переглядати улюблені серіали та відео на YouTube без рекламних роликів, прибрати всі надокучливі банери та іншу рекламу, яка постійно майорить перед очима. Зауважимо, що це розширення безкоштовне, тому використовуйте його без жодних перешкод.

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AdBlock / AKKet

Go to Tab

Зручна утилітка, яка виводить вертикальним списком усі вкладки, які ви відкрили. Це дозволить зручно переміщатися між відкритими вікнами, якщо їх надзвичайно багато.

Freezetab

Зручний варіант для тих, хто працює з безліччю вкладок. Ця програмка дозволить створити закладки з усіх вікон, які запущені. Погодьтеся, дуже зручно, якщо ви, до прикладу, готуєтесь до іспиту або пишете дипломну роботу: відкрив з десяток закладок і зробив з них закладки за допомогою одного кліка.

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Freezetab / The American Genius

Rocket Dashboard

Такий собі варіант Google Now, але на вашому браузері. При відкриванні нової вкладки ви зможете переглянути пошту, календар, погоду, завантаження, популярні вкладки та інше. Всі "картки" виконані в мінімалістичному стилі, що дозволить отримувати інформацію без її нагромадження.

Google Перекладач

Зручне розширення, яке дозволить вам миттєво перекладати окремі слова або цілі сторінки. Ця утиліта позбавить вас щонайменше одного відкритого вікна. Просто та зручно, а головне - швидко.

Floating for YouTube

Мабуть, одна з найгеніальніших утиліт для Chrome. Вона дозволяє відкривати відеоролики в окремому віконці, яке буде грати поверх інших. Зручний і крутий спосіб дивитися мотиваційні відео під час робочого дня.

Strict Workflow

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Strict Workflow / скріншот

Ви, мабуть, чули про техніку керування часом "помодоро". Якщо вона вам подобається, то однозначно встановіть собі цей плагін, який на 25 хвилин буде блокувати роботу сайтів, які витрачають ваш час даремно. А от після 25 хвилин роботи – отримайте свої 5 хвилин безтурботного блукання соціальними мережами.

Noisli

Хочете прогулятися лісом, але робота не відпускає? Не біда – це розширення наповнить ваш кабінет затишними звуками, які не лише розслаблять, а й полегшать робочу атмосферу.

AliTools

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AliTools / скріншот

Любите купувати на AliExpress? Тоді встановіть собі це розширення, яке дозволить не купуватися на "фейкові" знижки. Програма покаже динаміку цін на певний товар, щоб ви могли пересвідчитись, чи справді на нього є обіцяна продавцем знижка.

Downloader for Instagram

Зручна програма, яка дозволить завантажувати світлини з соціальної мережі Instagram. Також за її допомогою можна завантажувати фото або робити "сторіс" на своїй сторінці.

Google Keep

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Google Keep / YouTube

Ідеальний записник, який синхронізується між усіма вашими гаджетами. В ньому можна не лише робити звичайні нотатки, а й списки покупок/завдань, а також надавати до них доступ іншим. Зручно та просто.

LanguageTool

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LanguageTool / schaemicon

Ідеальний додаток для тих, хто веде свій блог або сайт. Виділяємо текст на сторінці та активуємо розширення, щоб побачити граматичні або лексичні помилки. Плагін працює швидко та просто, а також пропонує альтернативні варіанти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ

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