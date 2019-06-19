Це геніально: німець за три дні заробив 9 тисяч євро на пляшках

Креативний німець обожнює фестивалі не лише через улюблену музику, а й тому, що заробляє на них доволі непогані гроші. Нещодавно за 3 дні йому вдалось зібрати 9 тисяч євро. Як - читайте далі.

37-річний Чем Їлзмаз з містечка Дуйсбург запеклий фанат концертів та фестивалів. Чоловік із задоволенням відвідує найкрутіші події у Німеччині, а також заробляє на них гроші.

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Річ у тому, що після кожного подібного заходу на території проведення залишається чимало сміття, серед якого величезна кількість пустих пляшок. Саме їх здає Чем, заробляючи до 23 тисяч євро у рік!

Німець заробляє на концертах

Цьогоріч за три дні фесту Rock am Ring чоловік разом з мамою зібрав стільки пляшок, що заробив 9 тисяч євро. Відзначимо, що скляна тара оцінюється по 8 центрів за одиницю, а пластикова - по 25 центів. Тому Чем не просто заробляє, а ще й турбується про екологію.

Звісно ж, не все так легко, адже німець завчасно домовляється з магазинами про прийом пляшок. До того ж, він також регулярно сплачує податки, оскільки його заробіток перевищує основний мінімум, вказаний у законодавстві.

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