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Кіт, який любить їздити з вітерцем, розвеселив Reddit

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Кіт обожнює машини - фото 1
Кіт обожнює машини

У мережі не можуть втримати усмішку від кота справжнього автолюбителя. Домашній улюбленець не лише не боїться транспорту, а й із задоволенням катається на ньому. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Baotastic поділився ефектним відео з котом, яке за короткий час піднялось у топи мережі. Всього за 7 годин запис побачили більш як 19 тисяч разів, а також залишили понад 300 коментарів. А все тому, що кіт автора обожнює весело їздити на авто. І з цим важко посперечатись, дивлячись на задоволену мордочку пухнастика, яка насолоджується вітром.

І ще: Геніальне маскування: фото домашніх улюбленців, які змусять усміхатись

My cat Socks loves a good car ride! from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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