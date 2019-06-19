Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок

Один з видів літнього відпочинку – розслаблення на дачі – природа, шашлики, релакс! Ми зібрали для вас актуальні анекдоти про відпочинок на дачі українською мовою – готуйте панамки та вирушайте за місто!

Кумедні приколи та жарти по дачні будні, город та шашлики повеселять вас від душі! Тримайте чергову порцію гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!

І ще: Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку

***

– Ось, купили дачу для відпочинку.

– Ну і як, відпочиваєте?

– Так, коли на дачу не їздимо...

***

Вона: А у мене батьки на дачу поїхали... Розумієш, про що я?

Він: М-м-м, класно! Помідорів привезуть!

***

Сьогодні з дружиною приїхали забирати дітей з дачі. Першим до нас назустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

***

– Алло, чувак! Приїжджай до нас на дачу!

– Не хочу!

– В нас тут багато пива, шашлик, і п'яні дівчата...

– Тато, я другий раз на цю фішку не куплюсь!!! Копайте картоплю самі!...

***

– Життя починається в момент народження.

– Ні, життя починається в момент зачаття.

– Ні, життя починається, коли дружина з дітьми виїжджають на дачу.

***

– Дорога, якщо на городі в цьому році неврожай, які можуть бути причини?

– Ну, погодні умови...

– А ще?

– Ну... забула посадити!

***

Дача, два сусіди:

– Слухай, ти коли збираєшся борг мені віддавати?

– Який борг?

– Ну, твої бджоли на моїх квітах нектар збирають, а меду я не бачу.

– Гаразд, скажу їм, щоб у тебе не збирали. Збирай сам!

***

– Алло, це оголошення: "Перетяжка м'яких меблів?"

– Так!

– Мені треба диван на дачу перетягнути!

***

– Як ти ставишся до садомазо?

– Чудово!

– Ну збирайся, поїдемо в сад, дерева вапном мазати будемо.

***

Копаю город. Раптом дивлюся – металева гривня. Беру, кладу в кишеню. Копаю далі. Дивлюся – знову гривня. Загалом, так 10 разів підряд. Невже скарб? Та ні, кишеня дірява.

***

У вихідні, ввечері, на дачі відключили електрику. Ми курку замаринували у вині, засмажили на мангалі, в золі картоплі напекли. На грубці піцу приготували. Після вечері запалили вогнище, пили вино, музику включили в машині, танцювали, потім при свічках пісні співали до світанку... А якби була електрика – поїли б гречаної каші з кефіром, посиділи б у Фейсбуці й спати лягли б.

***

Чим відрізняється заміський будинок від дачі? У вихідні дні в заміському будинку відпочивають, хто не працює, а на дачі гарують ті, хто працював весь тиждень.

***

– Синку, вставай. Поїдемо на дачу копати картоплю.

– Пап, ну 4 година ранку!

– Вставай, вставай, синку. Треба копати картоплю.

– Пап, у нас же немає дачі!

– Це не означає, що нам не потрібна картопля...

***

– Не хочеш сапнути соточку?

– Хочу...

– Тоді збирайся на дачу, і сапку не забудь!

***

– Мам, де мої наколінники? Я з друзями поїхала.

– На роликах?

– На дачу...

***

– Я дістану цю мерзоту з-під землі...

– Так заспокойся ти.

– Що заспокойся? Я дістану її...

– Копай картоплю мовчки!

***

У червні приїхали з чоловіком на дачу полоти. Він, дивлячись на город, чеше лоб і каже:

– Ох і на*бемося ж ми...

Ну, а я перепитала:

– А що, полоти не будемо?

***

– Купив дачу: будиночок і одна сотка землі.

– Так там садити та орати ніде буде!

– Тому і купив.

***

Дача – це місце, де саджанець стає деревом, насіннячко – овочем, а людина – раком.

***

На дачі. Чоловік кричить дружині:

– Я картоплю викопав, паркан зміцнив, води наносив! Що ще треба зробити?

Дружина, задумливо:

– Якось не так на нього Віагра подіяла...

До теми: Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок