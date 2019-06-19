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Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок

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кумедні історії про дачу

Один з видів літнього відпочинку – розслаблення на дачі – природа, шашлики, релакс! Ми зібрали для вас актуальні анекдоти про відпочинок на дачі українською мовою – готуйте панамки та вирушайте за місто!

Кумедні приколи та жарти по дачні будні, город та шашлики повеселять вас від душі! Тримайте чергову порцію гумору – смійтеся та діліться із друзями та колегами!

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***

– Ось, купили дачу для відпочинку.
– Ну і як, відпочиваєте?
– Так, коли на дачу не їздимо...

***

Вона: А у мене батьки на дачу поїхали... Розумієш, про що я?
Він: М-м-м, класно! Помідорів привезуть!

***

Сьогодні з дружиною приїхали забирати дітей з дачі. Першим до нас назустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

***

– Алло, чувак! Приїжджай до нас на дачу!
– Не хочу!
– В нас тут багато пива, шашлик, і п'яні дівчата...
– Тато, я другий раз на цю фішку не куплюсь!!! Копайте картоплю самі!...

***

– Життя починається в момент народження.
– Ні, життя починається в момент зачаття.
– Ні, життя починається, коли дружина з дітьми виїжджають на дачу.

Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок - фото 335037

***

– Дорога, якщо на городі в цьому році неврожай, які можуть бути причини?
– Ну, погодні умови...
– А ще?
– Ну... забула посадити!

***

Дача, два сусіди:
– Слухай, ти коли збираєшся борг мені віддавати?
– Який борг?
– Ну, твої бджоли на моїх квітах нектар збирають, а меду я не бачу.
– Гаразд, скажу їм, щоб у тебе не збирали. Збирай сам!

***

– Алло, це оголошення: "Перетяжка м'яких меблів?"
– Так!
– Мені треба диван на дачу перетягнути!

***

– Як ти ставишся до садомазо?
– Чудово!
– Ну збирайся, поїдемо в сад, дерева вапном мазати будемо.

***

Копаю город. Раптом дивлюся – металева гривня. Беру, кладу в кишеню. Копаю далі. Дивлюся – знову гривня. Загалом, так 10 разів підряд. Невже скарб? Та ні, кишеня дірява.

Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок - фото 335038

***

У вихідні, ввечері, на дачі відключили електрику. Ми курку замаринували у вині, засмажили на мангалі, в золі картоплі напекли. На грубці піцу приготували. Після вечері запалили вогнище, пили вино, музику включили в машині, танцювали, потім при свічках пісні співали до світанку... А якби була електрика – поїли б гречаної каші з кефіром, посиділи б у Фейсбуці й спати лягли б.

***

Чим відрізняється заміський будинок від дачі? У вихідні дні в заміському будинку відпочивають, хто не працює, а на дачі гарують ті, хто працював весь тиждень.

***

– Синку, вставай. Поїдемо на дачу копати картоплю.
– Пап, ну 4 година ранку!
– Вставай, вставай, синку. Треба копати картоплю.
– Пап, у нас же немає дачі!
– Це не означає, що нам не потрібна картопля...

***

– Не хочеш сапнути соточку?
– Хочу...
– Тоді збирайся на дачу, і сапку не забудь!

***

– Мам, де мої наколінники? Я з друзями поїхала.
– На роликах?
– На дачу...

Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок - фото 335039

***

– Я дістану цю мерзоту з-під землі...
– Так заспокойся ти.
– Що заспокойся? Я дістану її...
– Копай картоплю мовчки!

***

У червні приїхали з чоловіком на дачу полоти. Він, дивлячись на город, чеше лоб і каже:
– Ох і на*бемося ж ми...
Ну, а я перепитала:
– А що, полоти не будемо?

***

– Купив дачу: будиночок і одна сотка землі.
– Так там садити та орати ніде буде!
– Тому і купив.

***

Дача – це місце, де саджанець стає деревом, насіннячко – овочем, а людина – раком.

***

На дачі. Чоловік кричить дружині:
– Я картоплю викопав, паркан зміцнив, води наносив! Що ще треба зробити?
Дружина, задумливо:
– Якось не так на нього Віагра подіяла...

Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок - фото 335040

До теми: Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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