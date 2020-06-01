Це ефектне фото для шпалер "ламає" телефони Android

У мережі показали картинку для шпалер на смартфон, яка викликає не лише захват, а й паніку. Виявилось, що таке зображення може з легкістю зламати гаджет.

Користувач з ніком Ice Universe поділився на своєму профілі в соцмережі Twitter історією про шпалери, які здатні погіршити роботу смартфонів. Виявилось, що естетичне зображення з озером під час заходу сонця може з легкістю зламати смартфони Samsung та Google Pixel, а також більшість гаджетів на ОС Android.

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"Попередження! Ніколи не встановлюйте цю картинку в якості шпалер, особливо на смартфони від Samsung! Це призведе до поломки. Краще навіть не пробуйте! Якщо хтось надішле вам це фото – ігноруйте".

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Річ у тому, що після того, як картинку встановлюють шпалерами, екран починає переходити в режим постійного вмикання та вимикання, а потім і перезавантаження. Єдиний шанс врятувати гаджет: встигнути поставити нові шпалери. В іншому ж випадку лише повернення до заводських установок допоможе.

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