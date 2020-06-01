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Це ефектне фото для шпалер "ламає" телефони Android

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Ця заставка може зламати гаджет - фото 1
Ця заставка може зламати гаджет

У мережі показали картинку для шпалер на смартфон, яка викликає не лише захват, а й паніку. Виявилось, що таке зображення може з легкістю зламати гаджет.

Користувач з ніком Ice Universe поділився на своєму профілі в соцмережі Twitter історією про шпалери, які здатні погіршити роботу смартфонів. Виявилось, що естетичне зображення з озером під час заходу сонця може з легкістю зламати смартфони Samsung та Google Pixel, а також більшість гаджетів на ОС Android.

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"Попередження! Ніколи не встановлюйте цю картинку в якості шпалер, особливо на смартфони від Samsung! Це призведе до поломки. Краще навіть не пробуйте! Якщо хтось надішле вам це фото ігноруйте".

Річ у тому, що після того, як картинку встановлюють шпалерами, екран починає переходити в режим постійного вмикання та вимикання, а потім і перезавантаження. Єдиний шанс врятувати гаджет: встигнути поставити нові шпалери. В іншому ж випадку лише повернення до заводських установок допоможе.

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Джерело: medialeaks
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