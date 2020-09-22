Бюджетні та корисні: дієтологи назвали продукти, які мають бути на кожному столі

Ми не стомлюємося нагадувати про те, що здорове харчування геть зовсім не означає, що у вашому холодильнику мають бути дорогі продукти. Дієтолог зі Швеції Крістіна Андерссон назвала сім максимально корисних і бюджетних продуктів. Вони обов'язково мають бути на вашому столі!

За словами фахівця зі Швеції, часто можна почути думку про те, що здорове харчування – недешеве задоволення. Однак максимально корисними можуть бути прості, доступні та недорогі продукти. Саме про них ми й поговоримо.

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Цибуля. Вона – джерело безлічі корисних мікроелементів та антиоксидантів, але людям, які мають проблеми зі шлунком, слід вживати її обробленою. Цей недорогий продукт "має бактерицидний ефект і містить багато цікавих вітамінів і речовин, включаючи кальцій, залізо, селен".



Можете приготувати собі цибулевий суп – родзинку французької кухні

Капуста. Її вживання забезпечує організм мікроелементами, що захищають його від раку. При порушеннях роботи органів шлунково-кишкового тракту капуста корисна тільки приготована, а не сира.

Картопля. Ще один продукт зі списку максимально корисних і недорогих. Дієтолог зі Швеції заявила, що картоплю потрібно їсти відвареною і холодною – тоді її крохмаль позитивно впливає на рівень цукру в крові.



Картоплю дієтологиня рекомендує їсти холодною

Бобові. Дуже багаті білком, мінералами, харчовими волокнами, вони ефективно допомагають нормалізувати рівень глюкози у крові, гормони апетиту, допомагають підтримувати здорову вагу.

Яйця. Продукт максимально корисний організму як джерело повноцінного білка з усіма необхідними амінокислотами, до того ж недорогий, зауважила експерт.



Яйця – корисне джерело білка та необхідних амінокислот

Коренеплоди. Морква, пастернак, буряк містять багато антиоксидантів і вітамінів, що підтримують імунну систему.

Цільнозерновий овес. Андерссон пояснила, що його речовини бета-глюкан позитивно впливають на рівень цукру і холестерину в крові.

Тож тепер ви знаєте, які бюджетні продукти можуть принести користь вашому організму. Додавайте їх до свого звичного раціону, щоб бути здоровими!

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