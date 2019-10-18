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Бюджет 2020: якою буде мінімалка, прожитковий мінімум і курс долара в Україні
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Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про державний бюджет України на 2020 рік. Зібрали для вас головні цифри документа: дізнайтесь, який розмір мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та курсу долара очікує українців наступного року.
За проєкт постанови №2000-п про держбюджет України проголосували 255 народних депутатів. Згідно з документом, доходи на 2020 рік (з трансфертами) передбачені у сумі 1 079,5 мільярдів гривень, у тому числі загального фонду – 962,7 мільярда гривень. Натомість видатки становитимуть 1170,0 мільярди гривень. На субсидії буде виділено 47,6 мільярда.
Тут більше: Що треба знати про держбюджет на 2020 рік
Головні цифри бюджету 2020
Прожитковий мінімум
У 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:
- з 1 січня 2020 року – 2027 гривень,
- з 1 липня – 2118 гривень,
- з 1 грудня – 2189 гривень
Для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років
- з 1 січня 2020 року – 1779 гривень,
- з 1 липня – 1859 гривень, з 1 грудня – 1921 гривня;
- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року – 2218 гривень,
- з 1 липня – 2318 гривень, з 1 грудня – 2395 гривень.
працездатних осіб:
- з 1 січня 2020 року – 2102 гривні,
- з 1 липня – 2197 гривень,
- з 1 грудня – 2270 гривень.
осіб, які втратили працездатність:
- з 1 січня 2020 року – 1638 гривень,
- з 1 липня – 1712 гривні,
- з 1 грудня – 1769 гривень.
Мінімальна зарплата
У проєкті бюджету на 2020 рік встановлена така мінімалка :
- у місячному розмірі: з 1 січня – 4723 гривні;
- у погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 гривні.
Курс долара 2020 в Україні
Рада затвердила державний бюджет України на 2020 рік за основу в першому читанні з курсом валют на рівні 28,2 гривні за долар. Саме такий прогноз озвучувала міністр фінансів Оксана Маркарова.
Відзначимо, що парламент має розглянути бюджет у трьох читаннях. Наразі нардепи схвалили документ у першому читанні. Після всіх етапів розгляду бюджет має підписати спікер та президент, тоді його опублікують в "Урядовому Кур'єрі" і він стане законом.
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