Дивний тренд: у Фінляндії стали популярні торти у вигляді туалетного паперу

У Гельсінкі пекарня-кондитерська врятувалася від фінансового краху, створивши десерт у вигляді ключового фетишу епохи COVID-19. Заклад Rönttösrouva bakery, який спеціалізується на випічці небанальних кондитерських і хлібних виробів, прославився в мережі завдяки тортам у вигляді туалетного паперу.

Новий дизайн десертів забезпечив цій фінській пекарні сотні замовлень щодня.

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Тортики у вигляді рулонів туалетного паперу – фетиш коронавірусної епохи – стали хітом продажів. Через раптову популярність нової продукції і збільшення числа замовлень керівництву пекарні довелося навіть найняти нових співробітників. І це в той час, коли заклади громадського харчування повсюдно скорочують персонал, а часто взагалі закривають виробництво.

Співробітники пекарні Rönttösrouva проявили винахідливість після того, як виявили, що в розпал пандемії у них різко зменшилася кількість замовлень.

При цьому мешканці фінської столиці раптом стали панічно закуповувати туалетний папір. Цей факт підштовхнув працівників пекарні до створення тортика у вигляді заповітного рулону з вівсяного тіста, мусу з маракуї і білої помадки.

Можливо, основою для десерту-рулону стали наявні в асортименті пекарні білосніжні тортики зі зворушливими ведмежатами. І кондитерам залишилося лише дещо підкоригувати дизайн – відповідно до тренду нинішнього дня.

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