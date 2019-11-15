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Burger King втратив мільйони доларів через банальну помилку

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Загалом компанія втратила 8,2 мільйона доларів - фото 1
Загалом компанія втратила 8,2 мільйона доларів

Компанія Burger King допустилась помилки під час розрахунку знижки, що стало причиною втрати мільйонів доларів. Згідно зі звітами, частина ресторанів швидкого харчування на півночі Нью-Йорку розкрила масштаб помилки під час перевірки. Помилка зі знижкою коштувала компанії 8,2 млн доларів.

Syracuse Post-Standard повідомляє, що клієнти змогли скористатися вигідною операцією, яка дозволила їм купити два бургери Whoppers за зниженою ціною, ще й отримати зі знижкою картоплю фрі та напої. Ця помилка коштувала компанії $ 1,50 з кожну продажу.

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Клієнти, які купують ці гамбургери, повинні були платити повну ціну за картоплю фрі і напої, додані до замовлення, але помилково платили знижену ціну.

Кожне замовлення компанії обходилося у 1,5 долара - фото 368426
Кожне замовлення компанії обходилося у 1,5 долара

Це не проблема бухгалтерського обліку, це не проблема систем. Це була помилка. Ми облажались, і це коштувало нам чималих грошей, – сказав генеральний директор Carrols Restaurant Group, Ден Аккордіно.

Такі знижки діяли у другому та третьому кварталах 2019 року, що призвело до скорочення виторгу на 12,4 млн доларів, у результаті чого чистий збиток компанії склав 8,2 млн доларів.

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Джерело: Fox News
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