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Burger King втратив мільйони доларів через банальну помилку
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Компанія Burger King допустилась помилки під час розрахунку знижки, що стало причиною втрати мільйонів доларів. Згідно зі звітами, частина ресторанів швидкого харчування на півночі Нью-Йорку розкрила масштаб помилки під час перевірки. Помилка зі знижкою коштувала компанії 8,2 млн доларів.
Syracuse Post-Standard повідомляє, що клієнти змогли скористатися вигідною операцією, яка дозволила їм купити два бургери Whoppers за зниженою ціною, ще й отримати зі знижкою картоплю фрі та напої. Ця помилка коштувала компанії $ 1,50 з кожну продажу.
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Клієнти, які купують ці гамбургери, повинні були платити повну ціну за картоплю фрі і напої, додані до замовлення, але помилково платили знижену ціну.
Це не проблема бухгалтерського обліку, це не проблема систем. Це була помилка. Ми облажались, і це коштувало нам чималих грошей, – сказав генеральний директор Carrols Restaurant Group, Ден Аккордіно.
Такі знижки діяли у другому та третьому кварталах 2019 року, що призвело до скорочення виторгу на 12,4 млн доларів, у результаті чого чистий збиток компанії склав 8,2 млн доларів.
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