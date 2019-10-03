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Американець приїхав у McDonald's на моторизованому дивані: кумедне відео

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Чого тільки не зробиш заради улюбленої їжі - фото 1
Чого тільки не зробиш заради улюбленої їжі

YouTube-блогер Коллін Рендл зі штату Юта полюбляє фастфуд, а також захоплюється експериментами з технікою. Одна із його останніх витівок – поїздка до McDonald's на моторизованому дивані.

Нещодавно Коллін зібрав мотодиван – чудовисько, що складається з дивана, коліс, рами дитячого велосипеда та силової установки від мотопароплана. І все це для того, щоб з'їздити зі своїм другом за нагетсами та коктейлями в сусідній McDonald's.

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Рендл і його приятель перейнялися правилами безпеки: наділи захисні окуляри та шоломи (в одного з цих шоломів були роги). Перехожі фотографували та записували на відео водіїв чудернацького мотодивана.

Після отримання замовлення виявилося, що Рендл та його друг не продумали найголовніше – куплені коктейлі ніде поставити (підстаканників то немає!). Довелося утримувати їх ногами. Блогер переживав, що мотодиван зупинить і відбере поліція. Але вилазка в закусочну пройшла без будь-яких проблем.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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