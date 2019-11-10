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Американець випадково отримав чай з марихуаною в McDonald’s
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Хлопець вирішив купити солодкий чай з лимоном у McDonald’s, однак отримав додаток у вигляді наркотиків. Як це трапилось – читайте далі.
24-річний юнак з Південної Кароліни вирішив перекусити у McDonald’s, але трапеза перетворила у "політ повітряним змієм". Річ у тому, що хлопець замовив на касі McNuggets з 10 шматочками курки, подвійний чізбургер і солодкий час з льодом та додатковою порцією лимона. Однак касир, вочевидь, вирішив, що під бонусним лимончиком малась на увазі марихуана.
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Тому американець випив свій чай і відчув себе "повітряним змієм", як зізнається він сам. Через це юнак запанікував та почав дзвонити батьку та роботодавцю. Виявилось, що раптова жертва ніколи не вживала наркотиків, тому не змогла їх розпізнати. Зараз над цією справою вже працюють місцеві поліцейські.
"Нашим пріоритетом завжди була і є безпека та добробут наших клієнтів. Ми повністю співпрацюємо з правоохоронними органами щодо обґрунтованості всіх претензій", – розповіли у McDonald’s.
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