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Бумбокс – Жаль: дивіться новий кліп, який пробирає до мурах
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Популярний гурт Бумбокс випустив кліп на нову пісню "Жаль", яка вже викликала захват у фанатів. Знайоме звучання і глибокий текст - музиканти не знижують планку. Дивіться відео онлайн і дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Бумбокс потішив шанувальників новинкою під назвою "Жаль", яку складено з двох віршів. Як розповів фронтмен гурту Андрій Хливнюк, пісню створено у стилістиці ранньої творчості команди 2004-2009 років, адже в аранжуванні домінує саме гітара, вокал та діджеінг.
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"Жаль" – перша повноцінна робота Дмитра Куваліна (гітариста гурту) як співавтора музики Бумбокс. Вірш, вірніше два вірші: перший – "Жаль", я написав десь два роки тому, другий "Ехать к тебе" – навесні цього року. А от музика з’явилась, здається, протягом літніх репетицій. Як сказав наш Дімка: “Слід дякувати, що з потоку рифів час від часу виринають ті, які згодом подружаться з текстом і мелодією”. Пісня "Жаль" – це одна з пісень, під які хочеться повертатись до найрідніших. Просто їхати в бік тих, хто нам небайдужі", – поділився Хливнюк.
Бумбокс – Жаль, дивитись кліп онлайн:
Текст пісні Бумбокс – Жаль:
Жаль, но собак и кошек я больше люблю сейчас
Жаль слово вырвалось
Жаль что назад не вернётся
Если уснет всё то пылкое, страстное, что было в нас
Жаль и увы, но уже никогда не проснётся
Жаль, что концерты сожглись
рукописями вам топлю
Что так вселяют гаджеты тоску и сутулость
Жаль, что не ты мне нежно в плечо уткнулась
Впрочем её мне жальче
Тебя не жаль
Ехать надеясь, что очень ждёшь
Ехать сквозь эту "мглу"
Не написав и не позвонив
Всё до бычка скурив
Ехать надеясь, что не уйдёшь
В жар и в озноб, и в дрожь
Ехать, подвыпившим, только слегка
Пишу и дрожит рука
Мчаться, не спав и не ев совсем
Ехать на злобу всем
Вот, что такое с тобой побыть
Вот, что такое любить
От скуки в соцсети ломтями "свій жаль" стругаем
В них всё почём зря ругают, голых себя предлагают
Там я совсем другой и ты там другая
Вцепились фитнесом в юность
Жалуясь на февраль
Жаль не врубил нам раньше никто карантина
Всё передумать и с чистого пробовать жить
Может увидели мы кто к кому побежит
Жизнь не умеет ждать
Подождёт рутина
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