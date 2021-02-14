Бумбокс – Жаль: дивіться новий кліп, який пробирає до мурах

Популярний гурт Бумбокс випустив кліп на нову пісню "Жаль", яка вже викликала захват у фанатів. Знайоме звучання і глибокий текст - музиканти не знижують планку. Дивіться відео онлайн і дізнавайтесь текст пісні на Радіо МАКСИМУМ!

Бумбокс потішив шанувальників новинкою під назвою "Жаль", яку складено з двох віршів. Як розповів фронтмен гурту Андрій Хливнюк, пісню створено у стилістиці ранньої творчості команди 2004-2009 років, адже в аранжуванні домінує саме гітара, вокал та діджеінг.

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"Жаль" – перша повноцінна робота Дмитра Куваліна (гітариста гурту) як співавтора музики Бумбокс. Вірш, вірніше два вірші: перший – "Жаль", я написав десь два роки тому, другий "Ехать к тебе" – навесні цього року. А от музика з’явилась, здається, протягом літніх репетицій. Як сказав наш Дімка: “Слід дякувати, що з потоку рифів час від часу виринають ті, які згодом подружаться з текстом і мелодією”. Пісня "Жаль" – це одна з пісень, під які хочеться повертатись до найрідніших. Просто їхати в бік тих, хто нам небайдужі", – поділився Хливнюк.

Бумбокс – Жаль, дивитись кліп онлайн:

Текст пісні Бумбокс – Жаль:

Жаль, но собак и кошек я больше люблю сейчас

Жаль слово вырвалось

Жаль что назад не вернётся

Если уснет всё то пылкое, страстное, что было в нас

Жаль и увы, но уже никогда не проснётся

Жаль, что концерты сожглись

рукописями вам топлю

Что так вселяют гаджеты тоску и сутулость

Жаль, что не ты мне нежно в плечо уткнулась

Впрочем её мне жальче

Тебя не жаль

Ехать надеясь, что очень ждёшь

Ехать сквозь эту "мглу"

Не написав и не позвонив

Всё до бычка скурив

Ехать надеясь, что не уйдёшь

В жар и в озноб, и в дрожь

Ехать, подвыпившим, только слегка

Пишу и дрожит рука

Мчаться, не спав и не ев совсем

Ехать на злобу всем

Вот, что такое с тобой побыть

Вот, что такое любить

От скуки в соцсети ломтями "свій жаль" стругаем

В них всё почём зря ругают, голых себя предлагают

Там я совсем другой и ты там другая

Вцепились фитнесом в юность

Жалуясь на февраль

Жаль не врубил нам раньше никто карантина

Всё передумать и с чистого пробовать жить

Может увидели мы кто к кому побежит

Жизнь не умеет ждать

Подождёт рутина

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