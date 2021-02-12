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Ол.Ів.'Є – Три Троянди: дивіться кумедний кліп, в якому знялася Джамала і Ніна Матвієнко
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Дует Ол.Ів.'Є потішив своїх прихильників новою композицією. Кліп на пісню "Три Троянди" Сашко Положинський і Іван Марунич зняли в Єгипті. Гайда дивитися кумедну відеороботу на Радіо МАКСИМУМ!
Музичний проєкт Ол.Ів.'Є продовжує експериментувати. Олександр Положинський і Іван Марунич зробили крутий подарунок напередодні Дня святого Валентина.
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Вони представили сингл "Три Троянди", знятий у стилістиці шлягерів 80-х років. Відеороботу зняли в єгипетському місті Марса-Алам, де співаки відпочивали разом з іншими відомими артистками.
Пісня та відеоробота на неї мають багато пародійних відсилань до трендів сьогодення: від тіктоку до епатажних костюмів артистів. Наприклад, Сашко Положинський уперше заспівав у сланцях у шкарпетках на березі моря.
"Коли пісня "Три Троянди" писалася, це була пародія на пісні такого популярного жанру. Коли робилося аранжування і пісня записувалася на студії – це була пародія на бажання багатьох артистів пародіювати у своїх творах популярні пісні – щоправда, вони це називають "використовувати референс". Врешті-решт ми зняли пародійний кліп. Тож вважайте, що пісня "Три Троянди" – це потрійна пародія", – розповів Сашко Положинський.
Ол.Ів.'Є – Три Троянди, дивіться кумедний кліп з зірковими красунями:
"В Африці ми були три тижні, тож у нас були всі можливості без поспіху зняти цю відеороботу. Але знімали все одно в останні три дні. Ми тричі прокидалися на світанку, щоб захопити "вдале" сонце і відзняти потрібні кадри. Хоча, кого ми обманюємо, просто хотіли після сніданку йти купатися у Червоному морі. Апетит приходив під час процесу: спочатку відзняли один ракурс, потім інший, потім третій. А потім ще й згадали, що разом з нами відпочивають наші колеги – чарівні співачки, яким ми й запропонували зіграти головні ролі в нашому відео. Вони радо погодилися! Хоча і після цього більше не беруть слухавку", – жартома зауважив Іван Марунич.
Кліп на пісню "Три Троянди" презентували напередодні Дня закоханих не просто так. Якщо кожна людина, яка це читає, надішле це відео своїм колишнім – хлопці наберуть мільйон переглядів за кілька днів. Тож гайда підтримувати Сашка й Івана.
Що стосується головних героїнь, то у кліпі знялися Аня Добриднєва, Джамала, Ніна й Антоніна Матвієнко.
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