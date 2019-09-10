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Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
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Гурт "Друга Ріка" випустив зворушливий кліп на пісню "Сьомий день" з альбому "Піраміда". Головними героями відео стали фронтмен групи Валерій Харчишин та ведуча Яніна Соколова, яка поборола рак. "Живіть кожен день, як останній", – закликають зірки.
Саме Валерій Харчишин та Яніна Соколова знялися у фільмі "Я, Ніна", який розповідає про боротьбу ведучої із раком. І поки ми в очікуванні стрічки – зіркові друзі вирішили представити спільне відео на пісню "Сьомий день", яка вийшла ще в 2017 році. Режисером кліпу стала Анна Бурячкова.
"Живіть на повну. Вірте. Любіть. І тримайте один одного, щоб не сталося у вашому житті", – звернулася до глядачів Яніна Соколова.
Дивитись онлайн новий кліп Друга Ріка – Сьомий день:
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"Друга Ріка" і Яніна Соколова закликають поширювати відео з хештегом #вартожити.
Текст і слова пісні "Сьомий день"
Кожен день, як останній,
Я маю сім... Я маю сім...
Я маю жити їх так,
Як востаннє... Без тебе ні...
Без тебе ні, не маю...
Де ти була? Як? Куди ділась?..
Де ти була? Як? Куди злилась?..
Де ти була? Як? Куди ділась?..
Душу взяла і пішла...
За вікном про тебе
Всі співають зливи...
За вікном до тебе
Всі ведуть мости...
Сьомий день
Ти живеш у моїх жилах!..
Сьомий день
Ти робиш це життя щасливим!..
Як же болить, що подієш?..
Не знаю я... Не знаю я... Не знаю...
З'їла мене моя мрія –
Зникаю я... Зникаю я... Зникаю...
Знову той сон – я кудись лізу,
Знову тягну тебе кудись знизу,
Знову той сон, ніколи не злізу,
Розбуди – впаду...
За вікном про тебе
Всі співають зливи...
За вікном до тебе
Всі ведуть сліди...
Сьомий день
Ти живеш у моїх жилах!..
Сьомий день
Ти робиш це життя щасливим!.. (2)
Сьомий день
Ти живеш у моїх мріях!..
Сьомий день...
Робиш тим мене щасливим!..
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