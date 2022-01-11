Нездорові стосунки: як тіло натякає, що настав час щось змінювати

Стосунки, які не роблять вас щасливими і не збагачують духовно, можна вважати токсичними. Однак не завжди можна це зрозуміти. На поміч приходить наше тіло: воно здатне точно підказати, що прийшов час бігти подалі від таких стосунків.

Погані стосунки не просто отруюють, вони негативно впливають на нашу самооцінку та розвиток особистості, на наш стан і здоров'я. Тому варто навчитися прислухатися до свого тіла, адже воно не обдурить, пише insider.

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Проблеми зі шкірою. Психосоматика часто проявляється на нашій шкірі. Це можуть бути свербіння, висипання, почервоніння, аж до шкірних аутоімунних захворювань (кропив'янка, псоріаз, системний червоний вовчак. Психологи кажуть, що емоції необхідно виплескувати назовні, щоб вони виходили самі через шкіру.

Постійний біль в плечах. Біль в плечах говорить про те, що ми носимо важке емоційне навантаження, ми під великим емоційним тиском. Можливо, хтось в оточенні тисне на нас. Або ми не можемо прийняти важливе рішення, і воно лежить на наших плечах тяжким тягарем.

Нездорові стосунки: як тіло натякає, що настав час щось змінювати

Порушення пам'яті, уваги. Ваш мозок зайнятий тим, що постійно думає, як відповісти агресору або як виправити стосунки. Тому цілком нормальним є те, що ваша увага спрямована зовсім в інший бік, а не на роботу, не на повсякденні завдання.

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