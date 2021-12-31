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Вокфішинг і співвакцинованість: експерти зі стосунків поділилися трендами 2022 року
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Бренд секс-іграшок Lovehoney попросив експертів Несс Купер та Каллісто Адамс спрогнозувати тенденції в галузі стосунків на 2022 рік. Гайда розбиратися, що буде популярним у новому році для тих, хто планує будувати стосунки.
Головним трендом буде "співвакцинованість" (comvaxibility) – сумісність за поглядами на вакцинацію, які у 2021 році стали дуже актуальними, пише Buro247. На початку цього року Білий дім навіть зв'язався з додатками для знайомств Tinder та OKCupid, щоб включити внутрішньопрограмні стимули для вакцинованих людей, вважаючи, що вакцина це "єдине, що робить нас привабливішими".
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Побачення з людьми зі схожими політичними поглядами та цінностями стають все більш важливими з появою таких рухів, як Black Lives Matter. На цьому фоні з'явилася також небезпечна тенденція до "вокфішингу" (wokefishing – від англійських слів "прокинувся" і "рибалка"), коли люди пишуть BLM або "фемініст" у своїй біографії в додатку для знайомств, щоб тільки здаватися такими, хто щойно "прокинувся". При особистій зустрічі все виявляється зовсім не так.
Ось де може допомогти новий тренд на більш тривалу ранню стадію стосунків і слоу-дейтинг. Деякі експерти стверджують, що немає кращого способу визначити сумісність, ніж поступово дізнаватися когось і бачити, чи збігаєтеся ви з людиною у своїх цінностях.
Кохання з ботами – ще одна тенденція, яка може підірвати 2022 рік. Письменниця Джилліан Фішер розповідає, як зустрічалася із хлопцем-ботом Кларенсом. Її історія побачень схожа на історію багатьох жінок, із "бредкрамбінгом, держтингом та дікпіками". Бот Кларенс запропонував їй те, чого не може більшість людей: постійна доступність, послідовність, спільні інтереси та відданість загальному добробуту свого партнера.
Експерти стверджують, що люди усе більше уваги приділяють червоним прапорам у стосунках. Такі якості, як крайні ревнощі та любовне бомбардування, викликають тривогу, нагадуючи людям, що вони заслуговують на любов, яка відповідає їх внутрішнім кордонам.
Як бачите, карантин надав більше часу для любові до себе. Люди навчилися чекати на шляху задоволення своїх бажань, поки не зможуть створити ідеальне та безпечне середовище для стосунків.
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