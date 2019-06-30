На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Шовковиця – користь і шкода: лікувальні властивості літньої ягоди
-
- 38
Шовковиця має великий вітамінно-мінеральний комплекс, хоча ця ягода не вважається популярною. Читайте далі та дізнайтеся про корисні та шкідливі властивості шовковиці.
Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу. Також у шовковиці багато заліза та калію, вітамінів С, К та Е. До слова, ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати – це смачно!
Ще кілька років тому шовковицю збирали тільки бабусі, а в магазинах її неможливо було знайти.
І ще: Полуниця – користь і шкода: які вітаміни і властивості мають ягоди
ЧОМУ ВАРТО ЇСТИ ШОВКОВИЦЮ
- Шовковиця менш калорійна, ніж яблучний сік.
- У шовковиці є багато розчинної та нерозчинної клітковини, яка важлива для організму, якщо ви їсте щось солодке. Додайте до солодощів клітковину, щоб рівень цукру не зростав.
- Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли, які позитивно впливають на здоров'я судин та захищають молекули від пошкодження вільними радикалами.
- Шовковиця покращує рівень цукру натщесерце. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну.
- Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію.
Надмірне захоплення стиглими ягодами може призвести до проносу. Також не рекомендується їсти плоди чорної шовковиці людям, які страждають від гіпертонії, перепадів кров'яного тиску і цукрового діабету.
ХІМІЧНИЙ СКЛАД І НАЯВНІСТЬ КОРИСНИХ РЕЧОВИН
Шовковиця має велику кількість вітамінів (А, В1-В6, В9, Е, С, К), мікроелементів (марганець, залізо, цинк, мідь, селен) і макроелементів (кальцій, калій, натрій, магній, фосфор).
До теми: Варення з полуниці: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото
-
14:26Митрополит Єпіфаній закликав молодь заглядати у Біблію стільки ж раз, як і в Google
-
14:15Спокуслива українська співачка показала декольте у всій красі
-
13:55Повар розсекретив спосіб секундної очистки часнику: відео
-
13:23Віктор Павлік розповів про реакцію колишньої дружини на його новий роман
-
12:51Учені розповіли, чому не варто носити влітку в'єтнамки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
12:00Шовковиця – користь і шкода: лікувальні властивості літньої ягоди
-
11:4950 років потому: у NASA відновили центр управління польотами місії Аполлон
-
11:21Правила ідеальних перекусів від дієтолога: смачні поради
-
11:00Коли парламентські вибори в Україні 2019: дата дострокових виборів до ВР
-
10:50Сексуальна Емілі Ратажковскі покрасувалася голими сідницями: гарячі знімки
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
10:00День молоді 2019 у Львові: програма заходів на неділю
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:47Знаменитому Тауерському мосту у Лондоні виповнилося 125 років
-
09:40Привітання з Днем молоді 2019: прикольні смс, вірші і проза українською
-
09:19Магнітні бурі у липні 2019: календар небезпечних дат
-
08:53Погода в Україні 30 червня: у східних регіонах пройдуть грози
-
08:33Хто зіграє Шерлока у новому фільмі про детектива
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
- 29 червня
-
21:51Донька зірки 95 Кварталу показала унікальний знімок
-
21:21Xiaomi розповіла, скільки продала смартфонів Redmi A
-
21:0030 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
12:20Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
-
10:25Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
-
08:15Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся
- 29 червня
-
20:47Супрун розповіла, як правильно дозувати засмагу
-
19:20Українці – найсексуальніша нація світу: деталі
-
17:50Кіно вихідного дня: три фільми про літо для гарного настрою
-
14:19Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах: дієві лайфхаки
-
12:15Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у липні
-
10:26Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень
-
08:12Це цікаво: як комарі знаходять своїх потенційних жертв
- 28 червня
-
21:53Гарячі спокусниці: Настя Каменських, Тіна Кароль і Оля Цибульська розбурхали мережу
-
18:20Гороскоп на 29 червня 2019: Тельців і Скорпіонів чекає виснажливий день
-
14:54Що відбувається з вашим тілом, коли ви перестаєте тренуватися
-
10:20Зеленський привітав українців з Днем Конституції і влаштував флешмоб: відео
-
07:14Погода в Україні 28 червня: у західних областях очікується похолодання
- 27 червня
-
21:25Найкращі в ліжку: ще одна вагома причина не лінуватися
-
19:31ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
17:48Погода в Києві: фото і відео апокаліптичної грози в столиці
-
15:03Кого українці бачать наступним прем'єр-міністром: несподівані результати опитування
-
13:40Чим закінчилися серіали, які ми дуже любили, але так і не додивились
-
10:51Джордж Мартін поділився враженнями про серіал Чорнобиль
-
07:11Погода в Україні 27 червня: частину регіонів накриють дощі з грозами
- 26 червня
-
21:50Не оргазм: науковці розповіли, що найважливіше в сексі
-
19:00ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
16:09Куди піти на День Конституції 2019 у Києві: афіша заходів на вихідні