Шовковиця – користь і шкода: лікувальні властивості літньої ягоди

Шовковиця має великий вітамінно-мінеральний комплекс, хоча ця ягода не вважається популярною. Читайте далі та дізнайтеся про корисні та шкідливі властивості шовковиці.

Шовковиця нормалізує ліпідний профіль крові та зменшує ймовірність атеросклерозу. Також у шовковиці багато заліза та калію, вітамінів С, К та Е. До слова, ягоди шовковиці можна сушити, як родзинки, або заморожувати – це смачно!

Ще кілька років тому шовковицю збирали тільки бабусі, а в магазинах її неможливо було знайти.

І ще: Полуниця – користь і шкода: які вітаміни і властивості мають ягоди

ЧОМУ ВАРТО ЇСТИ ШОВКОВИЦЮ

Шовковиця менш калорійна, ніж яблучний сік.

У шовковиці є багато розчинної та нерозчинної клітковини, яка важлива для організму, якщо ви їсте щось солодке. Додайте до солодощів клітковину, щоб рівень цукру не зростав.

Чорна і червона шовковиця багаті на поліфеноли, які позитивно впливають на здоров'я судин та захищають молекули від пошкодження вільними радикалами.

Шовковиця покращує рівень цукру натщесерце. У здорових людей шовковиця покращує чутливість до інсуліну.

Шовковиця захищає нейрони від ішемічного стресу і має певну протипухлинну дію.

Надмірне захоплення стиглими ягодами може призвести до проносу. Також не рекомендується їсти плоди чорної шовковиці людям, які страждають від гіпертонії, перепадів кров'яного тиску і цукрового діабету.

ХІМІЧНИЙ СКЛАД І НАЯВНІСТЬ КОРИСНИХ РЕЧОВИН

Шовковиця має велику кількість вітамінів (А, В1-В6, В9, Е, С, К), мікроелементів (марганець, залізо, цинк, мідь, селен) і макроелементів (кальцій, калій, натрій, магній, фосфор).

До теми: Варення з полуниці: рецепти приготування полуничного джему на зиму у фото