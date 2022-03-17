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Букмекери прогнозують Kalush Orchestra перемогу на Євробаченні 2022
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Ми однозначно переможемо окупантів. Тож було б досить непогано відсвяткувати це ще однією перемогою. Наприклад, на Євробаченні 2022. Так, букмекери вже підняли гурт Kalush Orchestra на перше місце серед усіх учасників пісенного конкурсу.
Свіженький рейтинг букмекерів з'явився на офіційному сайті Євробачення. У ньому гурт Kalush Orchestra посідає перше місце, посунувши фаворитів з Італії на другу сходинку.
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Kalush Orchestra може перемогти на Євробаченні 2022
Згідно з даними букмекерів, Kalush Orchestra має 36% шансів на перемогу. Натомість італійські представники – 15%, а шведські – 9%.
Зауважимо, що напередодні Kalush Orchestra розповіли, що відправлять запис свого виступу, якщо не вдасться поїхати на пісенний конкурс. Це, до слова, не перший випадок. Торік на Євробачення не змогла приїхати представниця Австралії, адже в її країні були жорсткі карантинні умови.
- Росія та Білорус, зазначимо, цьогоріч на Євробаченні підуть у напрямку за російським кораблем.
Нагадаємо, що Kalush Orchestra повинні представляти Україну на Євробаченні-2022 з піснею "Stefania". Сам пісенний конкурс Євробачення 2022 пройде в італійському Турині. Перший півфінал запланований на 10 травня, другий – на 12, а фінал – на 14 травня.
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