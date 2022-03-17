Анджеліна Джолі показала щемливі фото з України та закликала зупинити війну

Голлівудська кінозірка Анджеліна Джолі, яка є також й послом доброї волі ООН у справах біженців, неодноразово висловлювала солідарність та підтримку українському народові. На цей раз зірка закликала зупинити війну в Україні.

Так, на своїй сторінці в Instagram Анджеліна Джолі знову присвятила допис подіям в Україні. Вона опублікувала для своєї майже 13 мільйонної аудиторії серію промовистих фото, на яких показала, чим зараз живуть українці.

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Зокрема, у добірці є знімок, що зроблений під час евакуації з Ірпеня, кадр 13-річного підлітка з лікарні та фото дитини, яка бореться з онкологією, але змушена ховатися у бомбосховищі.

Поряд з мільйонами людей, які біжать за межі України, близько 2 мільйони людей переміщено всередині своєї країни, багато хто з них опинився у пастці бойових дій, позбавлений доступу до допомоги та перебуває у прямій фізичній небезпеці. Без припинення війни діти заплатять найвищу ціну – травмами, втраченим дитинством та розбитими життями, – написала Джолі.

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