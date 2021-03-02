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Опра Вінфрі опублікувала тизер інтерв'ю з Меган Маркл і принцом Гаррі

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

Телеканал СBS представив тизер великого інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі американської ведучої Опрі Вінфрі, що вийде в ефір 7 березня.

Коротке відео дає уявлення про те, як буде виглядати одне з найочікуваніших інтерв'ю весни, а може й року!

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"Я просто хочу прояснити всім, що немає забороненої теми", – заявила Опра в тизері. Також вона поставила питання герцогині Сассекській: "Ти мовчала чи тебе змусили замовкнути?". В кінці інтерв'ю телеведуча зазначила, що деякі висловлювання пари були доволі шокуючими.

Для інтерв'ю Маркл, яка вагітна другою дитиною, обрала шовкове чорне плаття з білим візерунком від Giorgio Armani, туфлі від Aquazzura, підвіску від Pippa Small, діамантовий браслет, який колись належав принцесі Діані, браслет Cartier Love і сережки з блакитним топазом Birks.

Це цікаво: Принц Гаррі і Меган Маркл стануть батьками вдруге

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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