"Буде де ховати": президент Польщі жорстко відповів на погрози РФ про напад

Росія вирішила не обмежуватись кривавим і відвертим нападом на Україну, адже тепер погрожує Польщі, яка підтримує українців у цій війні. Тому Анджей Дуда відреагував на загрозливі заяви РФ.

Польща розуміє всі загрози з боку Росії, тому вже готується до ймовірної атаки держави-агресорки. Президент країни Анджей Дуда також не міг не відреагувати на погрози російських окупантів, пише paczaizm.pl. Для цього він застосував трохи нецензурну приказку.

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У Польщі є приказка: "не лякай, не лякай" (продовження: "бо сам накладеш в штани", польською – nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz). Ми нація, яка хоче жити у мирі. Ми нація, яка ні на кого не нападала, особливо за останнє століття. Ми завжди хотіли жити в мирі, якщо хтось нападав, то нападали на нас, – наголосив він.

Дуда розповів, що останні кілька років країна робила все для комфорту своїх громадян, а от погрози з боку РФ його не лякають.

Запевняю вас, що Польща досить велика, щоб було де ховати нападників, – підсумував польський лідер.

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