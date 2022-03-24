"Ви хоробро боретесь, і ви не самі": президент Литви звернувся до українців

Президент Литви записав окреме звернення до українців, адже вже місяць наша країна бореться з російськими окупантами. Глава країни висловив свій захват нашою рішучістю та силою.

Президент Литви Гітанас Науседа зняв звернення до українського народу, який понад місяць відбиває напад російських військових. Відповідне відео з'явилось в соцмережах Верховної Ради України.

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У ролику литовський президент висловлює захоплення подвигами українських героїв та пояснює, що Литва завжди готова допомагати усіляко.

Місяць тому Росія жорстоко напала на вашу країну. Сьогодні ви тримаєтесь гордо, твердо та вільно, і готові дати відсіч загарбникам. Литовський народ вітає українських героїв. Ви, хто бореться за кожну п'ядь своєї землі, є прикладом безсмертного подвигу для всіх нас! Слава України – це те, чим усі захоплюються! За вашу та нашу свободу! Слава Україні, – сказав Гітанас Науседа, перейшовши на українську мову у кінці свого звернення.

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