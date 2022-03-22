Гроші. Робота. Житло: в Україні стартувала нова програма допомоги переселенцям

Президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Уряд вже сьогодні цю програму реалізовує.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів подробиці.

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Наголошується, що Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень через додаток Дія, на картку в банку. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.

Окрім цього, уряд розпочинає програму працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. 6500 гривень виділяється за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.

Тиждень тому Уряд також прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах. Всі ті, хто відгукнувся на біду та надав дах переселенцям, отримуватимуть 450 гривень в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг.

Всі три програми вже затверджено Урядом України. Їхня реалізація починається вже сьогодні, 22 березня.

Шмигаль

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