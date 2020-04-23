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Коронавірус Карантин

Брюс Вілліс пояснив, чому проводить карантин з Демі Мур

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Брюс Вілліс став заручником обставин - фото 1
Брюс Вілліс став заручником обставин

Колишнє подружжя Брюс Вілліс і Демі Мур розлучилися ще 20 років тому, але проводять карантин разом. Вони зібралися з дітьми у великому будинку і явно не нудьгують. Тепер же стало відомо, чому "міцний горішок" проводить час з колишньою, а не нинішньою дружиною.

Після серії радісних сімейних знімків у мережі почали цікавитися, де ж нинішня дружина Брюса і чому він на карантині з Демі, а не з нею. 28-річна дочка Вілліса Скаут розповіла в підкасті Dopey, як так сталося.

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Виявилося, що Емма Хемінг і Брюс Вілліс повинні були приїхати до Демі разом, але дружина Брюса змушена була затриматися в Лос-Анджелесі. Вілліс поїхав один, припускаючи, що Емма приєднається пізніше. Але потім подорожі стали неможливими через ситуацію, що склалася в країні.

"Моя мачуха повинна була приїхати до нас з моїми сестрами, але моя молодша сестра, якій 7 років, пошкодила ногу, наступивши на голку у парку. Так що моїй мачусі довелося залишитися в Лос-Анджелесі, відвести її до лікаря і дочекатися результатів аналізів, а батько встиг приїхати сюди. У результаті подорожі стали безумством, так що мачуха з дітьми залишилася в Лос-Анджелесі", – пояснює Скаут.

За словами дівчини, дуже кумедно спостерігати за мамою і татом, які здаються "милими батьками з 1990-х, які вирішили виховувати дітей у маленькому містечку, а не в Лос-Анджелесі".

Нагадаємо, під час загального карантину сімейство Віллісів розважається як може: одягається в однакові піжами, грає з собаками і навіть голову доньки Таллулі поголило!

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Джерело: Buro247
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