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Брюс Віліс перетворив свою дочку на Солдата Джейн: стрижемося вдома
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Голлівудський актор Брюс Вілліс поголив свою 26-річну дочку налисо під час ізоляції. Інцидент зняла на відео і опублікувала дочка актора Таллула на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах видно, як актор голить машинкою свою молодшу дочку від Демі Мур Таллулу.
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Волосся у дівчини було не довге, але нова зачіска виявилася майже "під нуль". Дівчина на відео ледь стримує сміх і проводить долонею по поголеній голові. Таллула відразу показала фоловерам новий образ, знявшись топлес. Користувачі порівняли дівчину з героїнею Солдат Джейн, яку грала мати Таллули Демі Мур.
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