Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Брюс Віліс перетворив свою дочку на Солдата Джейн: стрижемося вдома

  • 53
Брюс Віліс з родиною - фото 1
Брюс Віліс з родиною / instagram

Голлівудський актор Брюс Вілліс поголив свою 26-річну дочку налисо під час ізоляції. Інцидент зняла на відео і опублікувала дочка актора Таллула на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, як актор голить машинкою свою молодшу дочку від Демі Мур Таллулу.

І ще: Українські футболісти показали, як правильно мити руки: відео

Волосся у дівчини було не довге, але нова зачіска виявилася майже "під нуль". Дівчина на відео ледь стримує сміх і проводить долонею по поголеній голові. Таллула відразу показала фоловерам новий образ, знявшись топлес. Користувачі порівняли дівчину з героїнею Солдат Джейн, яку грала мати Таллули Демі Мур.

Читайте також: Езра Міллер накинувся на фанатку: відео відразу стало вірусним

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
  • 05 квітня, 19:20
  • 395
Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
  • Вчора, 13:00
  • 818
ТОП-7 найкращих супергеройських серіалів, які потрібно побачити
  • Вчора, 16:22
  • 392
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз