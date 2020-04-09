Брюс Віліс перетворив свою дочку на Солдата Джейн: стрижемося вдома

Голлівудський актор Брюс Вілліс поголив свою 26-річну дочку налисо під час ізоляції. Інцидент зняла на відео і опублікувала дочка актора Таллула на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах видно, як актор голить машинкою свою молодшу дочку від Демі Мур Таллулу.

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Волосся у дівчини було не довге, але нова зачіска виявилася майже "під нуль". Дівчина на відео ледь стримує сміх і проводить долонею по поголеній голові. Таллула відразу показала фоловерам новий образ, знявшись топлес. Користувачі порівняли дівчину з героїнею Солдат Джейн, яку грала мати Таллули Демі Мур.

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