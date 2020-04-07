Як Брюс Віліс і Демі Мур разом проводять карантин

Колишнє подружжя Брюс Віліс і Демі Мур влаштували сімейну самоізоляцію. А шанувальники залишилися у захваті від тимчасового возз'єднання пари.

Сімейне фото опублікувала у себе в Instagram молодша дочка екс-пари 26-річна Таллула Віліс.

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57-річна Мур і 65-річний Віліс позують в обіймах в однакових піжамах в зелено-білу смужку. На задньому плані в такій самій піжамі видно їх середню дочку 28-річну Скаут, а також режисера Ділона Басса, бойфренда Таллули. Старша, 31-річна Румер, в кадр не потрапила, але вона теж проводить час вдома разом з батьками.

Демі Мур також опублікувала кілька фото з дочками. А також відео, де вони співають, сидячи на карантині.

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