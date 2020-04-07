Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Як Брюс Віліс і Демі Мур разом проводять карантин

  • 26
Демі і Брюс - фото 1
Демі і Брюс / instagram

Колишнє подружжя Брюс Віліс і Демі Мур влаштували сімейну самоізоляцію. А шанувальники залишилися у захваті від тимчасового возз'єднання пари.

Сімейне фото опублікувала у себе в Instagram молодша дочка екс-пари 26-річна Таллула Віліс.

І ще: Alyosha похизувалася подарунком особисто від Кличка

57-річна Мур і 65-річний Віліс позують в обіймах в однакових піжамах в зелено-білу смужку. На задньому плані в такій самій піжамі видно їх середню дочку 28-річну Скаут, а також режисера Ділона Басса, бойфренда Таллули. Старша, 31-річна Румер, в кадр не потрапила, але вона теж проводить час вдома разом з батьками.

Як Брюс Віліс і Демі Мур разом проводять карантин - фото 396673

Демі Мур також опублікувала кілька фото з дочками. А також відео, де вони співають, сидячи на карантині.

Читайте також: Могилевська здивувала мережу пристрасним поцілунком з Білик: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
  • 05 квітня, 19:20
  • 357
Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
  • 05 квітня, 21:45
  • 636
Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
  • 05 квітня, 12:54
  • 296
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз