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Шестеро щасливчиків зможуть провести день з акторами ДРУЗІВ

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Зірки ДРУЗІВ долучились до благодійного челенджу - фото 1
Зірки ДРУЗІВ долучились до благодійного челенджу

Зірки серіалу "ДРУЗІ" оголосили у соцмережах про участь в благодійному челенджі All In Challenge, мета якого – збір коштів на продовольство для малозабезпечених сімей під час пандемії. В рамках ініціативи вони розігрують унікальний досвід – стати гостем під час запису їхнього реюніона від HBO Max.

Переможець і п'ятеро його друзів зможуть провести цілий день з акторами, які зіграли Моніку, Рейчел, Фібі, Джої, Чендлера та Роса, випити з ними кави в Central Perk і отримати VIP-екскурсію по студії Warner Bros. Щоб взяти участь у розіграші і випробувати свою долю, достатньо пожертвувати всього $ 10.

До теми: Одна з трійнят Фібі з ДРУЗІВ розповіла, як знімалась з братами у серіалі

Коли пройдуть зйомки реюніона, поки не говорять. Раніше повідомлялося, що зйомки відклали через коронавірус.

Ініціатива All In Challenge вже зібрала понад $ 14 мільйонів. В акції бере участь багато зірок. Наприклад, Ді Капріо і Де Ніро розігрують шанс знятися в епізодичній ролі з ними у фільмі "Вбивці місячної квітки". Меттью Макконахі пропонує переможцю розіграшу подивитися з його сім'єю і друзями футбольний матч Техаського університету. А Джастін Тімберлейк – зіграти в гольф і повечеряти з ним і актором Біллом Мюрреєм на пляжі в Каліфорнії. В акції також взяли участь Еллен Дедженерес і Джастін Бібер.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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