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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Brunettes Shoot Blondes – Houston: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

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Прем'єра пісні Brunettes Shoot Blondes – Houston - фото 1
Прем'єра пісні Brunettes Shoot Blondes – Houston

Колектив Brunettes Shoot Blondes представив пісню "Houston" на Національний відбір на Євробачення-2019. Слухайте композицію, з якою музиканти боротимуться за право представляти Україну в Тель-Авіві!

Альтернативний рок-гурт Brunettes Shoot Blondes потішив шанувальників новим треком Houston, з яким будуть виступати на Нацвідборі на Євробачення-2019. Незвичайна пісня поєднала чималу кількість музичних інструментів, чим справді заворожила.

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Щоправда, відповідно до правил Євробачення, на сцені водночас може бути до 6 учасників. Але кмітливі хлопці створили мультирояль, який дозволяє відтворювати звуки всіх інструментів. Це варто побачити!

Слухати онлайн пісню Brunettes Shoot Blondes –Houston на відбір Євробачення 2019:

Читайте також: Порядок виступів учасників у півфіналах Нацвідбору 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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