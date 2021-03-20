На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком
-
- 67
Настала весна, а це означає, що саме час замислитися, чим поповнити гардероб і дізнатися, як підібрати найбільш трендові образи. Оскільки весна обдаровує нас різноманітною погодою, краще підібрати рішення для холодних, теплих і навіть спекотних днів.
У новому весняному сезоні 2021 актуальні луки, як завжди, не обійдуться без верхнього одягу, адже ми звикли до того, що весна здатна не тільки тішити сонячними днями і легким теплим вітерцем, а й дивувати похмурими дощовими погодними умовами і навіть снігом. Про це пише
І ще: Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
Цієї весни стильні total-look складаються з різних одиниць одягу, але в тренді залишаться тонкі пальто, тренчі, укорочені тренчі і класичні плащі.
Як і в минулому сезоні, залишаються актуальними косухи, які придбали небувалу популярність завдяки своїй багатофункціональності та універсальності: куртку-косуху можна поєднувати майже з будь-яким образом.
У продовженні теми утеплених одиниць одягу, які сформують ваш стильний образ навесні 2021, слід пам'ятати про кофти, ефектні кардигани, толстовки, жіночі худі, світшоти і джемпери, які, найчастіше, виконані з трикотажу.
Це цікаво: Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
16:13У яких випадках дійсно треба пити полівітаміни
-
15:49Mercedes-Benz планує зняти з продажу седан CLS: що з ним не так
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
14:48Coca-Cola запустила підписку на автомати з напоями: як вона працює
-
14:17Психологи нагадали про користь обіймів
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:40Life is Strange: True Colors – трейлер, деталі, дата виходу гри
-
13:19Фотографиня показала оригінальні зачіски нігерійських жінок
-
12:43Вчені розповіли про парадокс минулої зими
-
12:14Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
11:21Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото
-
10:45Кількість близнюків у світі зросла: з чим це пов'язано
-
10:17DOROFEEVA презентувала свій перший мініальбом: слухати онлайн
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
09:30Навіщо треба з'їдати одну цибулину на день: відповідь дієтолога
-
08:56WEVC створили електричне авто, схоже на легендарний Porsche
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
-
08:12Тім Кук розповів, чому для Apple важливо, щоб співробітники повернулися в офіси
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
21:2320 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Користувачка мережі довго не могла зрозуміти, куди зникає її кіт: розгадка дуже мила
-
20:19Шерон Стоун розповіла, чому знялася без спідньої білизни в Основному інстинкті
-
19:52Найпопулярніші кросовери серед українців за останні 20 років
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді
- 19 березня
-
21:49Три секс-пози, які будуть максимально корисними для офісних працівників
-
19:13Рейтинг країн з найщасливішими людьми: яке місце в ньому посіла Україна
-
17:00Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
-
13:59Названо три знаки Зодіаку, у яких в квітні відбудуться кардинальні зміни в житті
-
11:25World Photography Awards: представлені найкращі фото усіх категорій і шорт-листи конкурсу
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня
-
08:475 простих порад, які допоможуть вам схуднути без виснажливих дієт
- 18 березня
-
20:48Подаруй їй максимум задоволення: названо найулюбленішу для жінок секс-позу
-
17:30Що заважає знакам Зодіаку знайти своє кохання
-
14:50Сумнівний шопінг онлайн: епічні фото одягу, які дивують покупців
-
11:20Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 березня
-
07:17Чому особливо корисно їсти авокадо після 35 років: 6 причин
- 17 березня
-
20:19Як позбутися вигорання на роботі: кілька ефективних порад
-
17:15ТОП 3 помилки при проїзді лежачих поліцейських, які допускають майже усі водії
-
14:47Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:17ТЕСТ: Що тобі варто зробити на День Святого Патрика?
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 березня
-
07:32Чи безпечно тренуватися у захисній масці: пояснення науковців
- 16 березня
-
21:48Психологи назвали 3 типи людей, які найбільше схильні до зрад
-
19:30Тест на уважність: знайти всі літери зможе не кожен