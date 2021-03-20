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Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком

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Мода 2021 - фото 1
Мода 2021 / pinterest

Настала весна, а це означає, що саме час замислитися, чим поповнити гардероб і дізнатися, як підібрати найбільш трендові образи. Оскільки весна обдаровує нас різноманітною погодою, краще підібрати рішення для холодних, теплих і навіть спекотних днів.

У новому весняному сезоні 2021 актуальні луки, як завжди, не обійдуться без верхнього одягу, адже ми звикли до того, що весна здатна не тільки тішити сонячними днями і легким теплим вітерцем, а й дивувати похмурими дощовими погодними умовами і навіть снігом. Про це пише

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Цієї весни стильні total-look складаються з різних одиниць одягу, але в тренді залишаться тонкі пальто, тренчі, укорочені тренчі і класичні плащі.

Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком - фото 452319

Як і в минулому сезоні, залишаються актуальними косухи, які придбали небувалу популярність завдяки своїй багатофункціональності та універсальності: куртку-косуху можна поєднувати майже з будь-яким образом.

Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком - фото 452320

У продовженні теми утеплених одиниць одягу, які сформують ваш стильний образ навесні 2021, слід пам'ятати про кофти, ефектні кардигани, толстовки, жіночі худі, світшоти і джемпери, які, найчастіше, виконані з трикотажу.

Три модних образи на весну-2021: просто і зі смаком - фото 452321

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