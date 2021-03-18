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Каньє Вест став найбагатшим афроамериканцем у США: у скільки оцінюють його статки

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У скільки оцінюються статки Каньє Веста - фото 1
У скільки оцінюються статки Каньє Веста

Попри негаразди з Кім Кардашян, Каньє Вест став найбагатшим афроамериканцем у США. Розповідаємо, у скільки оцінюють його статки. Спойлер: сума чималенька.

Видання Bloomberg оцінило статки Каньє Веста в 6,6 млрд доларів. З цієї суми від 3,2 млрд до 4,7 млрд припадає на бренд Yeezy, а ще 970 млн – на колаборації з Gap, яка повинна дебютувати в кінці літа.

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Крім того, прибутки реперу приносять музика, акції й інвестиції, в тому числі в марку білизни Skims його колишньої дружини Кім Кардашян. Gap розраховує, що за рік обсяг продажів колекції Веста складе 150 млн доларів, а протягом восьми років перевищить 1 млрд доларів. Продовжили рости й продажі кросівок зі спільної лінії з adidas – на 31%, до 1,7 млрд доларів. Співпраця триватиме як мінімум до 2026 року.

Каньє Вест став найбагатшим афроамериканцем у США: у скільки оцінюють його статки - фото 452090
Йому гроші приносять також інвестиції у бренд Кім Кардашян

Раніше стало відомо, що Каньє Вест розділив з Джей-Зі звання найуспішнішого хіп-хоп-виконавця за версією "Греммі". Вони двоє отримали по 22 статуетки за свою кар'єру.

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