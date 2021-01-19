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Син Девіда Бекхема знявся для обкладинки Vogue L’Uomo: стильні фото

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Ромео Бекхем знявся для L'Uomo Vogue - фото 1
Ромео Бекхем знявся для L'Uomo Vogue

Середній син 45-річного Девіда і 46-річної Вікторії Бекхем, Ромео, дебютував на сторінках модного глянцю. 18-річний Ромео знявся для обкладинки італійського чоловічого журналу L'Uomo Vogue, який 2 роки тому перезапустили під керівництвом Емануеле Фарнеті.

Автором зйомки став модний творчий дует Мерта Алас і Маркуса Піггота, які завжди працюють разом. В їх об'єктиві Ромео Бекхем постав у розслаблених образах.

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Так, на обкладинці нового номера Ромео позує у зеленому кардигані oversize, сірих джоггерах і грубих чорних черевиках Prada, а на одному зі знімків приміряє строгий чорний жилет прямо на голе тіло.

Син Девіда Бекхема знявся для обкладинки Vogue L’Uomo: стильні фото - фото 443853

До речі, за модні образи середнього сина подружжя Бекхемів на зйомці відповідав Денні Рід, який раніше працював з такими брендами, як Burberry, Adidas, Topshop, Paul Smith і Supreme. Сам Ромео в інтерв'ю тому ж виданню зізнався, що був по-справжньому щасливий отримати пропозицію про свою першу зйомку у глянці від L'Uomo Vogue.

Син Девіда Бекхема знявся для обкладинки Vogue L’Uomo: стильні фото - фото 443851

Дебют сина на сторінках чоловічого глянцевого журналу з великою історією вже прокоментували його зіркові батьки. Вони поділилися новими знімками Ромео у своїх інстаграм-акаунтах і зізналися, що пишаються його успіхами.

"Пишаюся Ромео", – написала Вікторія. "Так пишаюся тобою, Ромео. Яка приголомшлива перша обкладинка", – додав Девід.

Син Девіда Бекхема знявся для обкладинки Vogue L’Uomo: стильні фото - фото 443852

До речі, це вже не перший досвід Ромео в ролі моделі: кілька років тому він тісно співпрацював з брендом Burberry і навіть був обличчям однієї з його рекламних кампаній. При цьому моделінг – швидше за захоплення юнака, адже його основний час займає спорт. Раніше Ромео професійно займався тенісом, але недавно, судячи з усього, взяв приклад зі свого знаменитого батька і перекваліфікувався на футболіста.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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