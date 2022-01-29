Роналду здивував кохану незвичайним подарунком на день народження

Джорджина Родрігес із розмахом відсвяткувала своє 28-річчя. Разом із Кріштіану Роналду та дітьми пара вирушила до Дубаю. А там на неї чекав приголомшливий сюрприз.

Так, нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду зробив коханій незвичайний подарунок. Футболіст привітав свою наречену за допомогою відео, яке транслювалося на найвищій будівлі світу Бурдж-Халіфа.

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"От так закінчується цей хвилюючий день. Не можу підібрати слів. Дякую, дякую і дякую, Кріштіану. Ти робиш для мене щасливішим кожен день. Дякую Дубай за те, тут ми почуваємося як удома. Дякуємо всім, хто попрацював, щоб зробити цей день таким особливим. І дякую всім, хто завжди поруч і радіє моєму щастю та щастю моєї родини", – написала Джорджина в Instagram.

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