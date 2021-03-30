Бруклін Бекхем і його кохана зробили прикраси зі своїх зубів мудрості

Старший син Вікторії та Девіда Бекхемів 22-річний Бруклін і 26-річна актриса Нікола Пельтц зробили ще один взаємний жест на доказ кохання один до одного: пара замовила намиста з підвісками, виготовленими з зубів мудрості один одного.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила сама Нікола.

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У підписі до фото Нікола вказала, що вона переробила їх зуби мудрості і зробила з них підвіски. Тепер закохані носять такі аксесуари на шиї на однакових золотавих ланцюжках. Бруклін подякував нареченій за подарунок. "Найкращий подарунок від найкращого друга і найкращої нареченої", – зазначив хлопець.

Закохані оголосили про свої заручини влітку минулого року. Через пандемію коронавірусу вони вирішили одружитися в 2022 році, щоб без ризику зібрати в одному місці всіх близьких людей. Більш того, майбутнє подружжя вкотре зробили парні татуювання – цього разу у вигляді метеликів.

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