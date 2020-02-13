Брови просто зникли: Lady Gaga не впізнали фанати (фото)

Популярна співачка Lady Gaga знову змінила стиль, змусивши фанатів не з першого погляду впізнавати її. Здається, зірка вирішила ввести новий тренд на зачіску та брови.

33-річна італоамериканська співачка Lady Gaga завжди полюбляла збивати людей з пантелику своїми образами на сцені і в житті. Але нещодавній експеримент зірки припав до душі не всім фанатам. На своїй сторінці в соцмережі Instagram, де у неї понад 39 мільйонів підписників, зірка опублікувала селфі без косметики, яке викликало активне обговорення. Не сам факт відсутності макіяжу чи рожеве волосся, яке доволі пасує виконавиці, змусили прихильників не одразу розуміти, хто ж перед ними.

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А вся суть у висвітлених бровах. Поки частина коментаторів дивувались, ще частина у захваті від оновлення. Вочевидь, незабаром у світі може з'явитись новий тренд на ледь помітні брови на заміну пишним.

instagram.com/ladygaga

Відзначимо, що співачці пасує новий колір волосся:

instagram.com/ladygaga

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