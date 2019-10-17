Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються

Найкраще фото цього року

Музей природної історії Лондона назвав переможців щорічної премії "Фотограф дикої природи". Цього року заявки на участь у конкурсі відправили 48 тисяч претендентів зі 100 країн світу.

Головну премію отримав китайський фотограф Юнцин Бао. Він встиг зафіксувати тибетську лисицю за мить до нападу на бабака.

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У категорії "Юний фотограф дикої природи року" переміг 14-річний Круз Ердманн. Він зняв під водою веселкового кальмара:

Ось інші переможці:

"Тварини у своєму середовищі проживання" – Шаньчжень Фан

"Поведінка амфібій і рептилій" – Мануель Плейкнер

"Поведінка птахів" – Аудун Рікардсон

"Поведінка комах" – Даніель Кронауер

"Поведінка ссавців" – Інго Арндт

"Рослини і гриби" – Зорица Ковачевич

"Під водою" – Девід Дубілет

"Світ диких тварин міста" – Чарлі Гамільтон Джеймс

"Чорно-біле" – Макс Під

"Найкраща одиночна фотографія" – Алехандро Прієто

"Серія фотографій" – Джаспер Доест

"Портрет тварини" – Ріпан Бісвас

"Портфоліо" – Стефан Крістманн

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