Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіали

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються

  • 28
Найкраще фото цього року - фото 1
Найкраще фото цього року

Музей природної історії Лондона назвав переможців щорічної премії "Фотограф дикої природи". Цього року заявки на участь у конкурсі відправили 48 тисяч претендентів зі 100 країн світу.

Головну премію отримав китайський фотограф Юнцин Бао. Він встиг зафіксувати тибетську лисицю за мить до нападу на бабака.

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361910

Це цікаво: Учені спростували популярний міф про котів

У категорії "Юний фотограф дикої природи року" переміг 14-річний Круз Ердманн. Він зняв під водою веселкового кальмара:

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361909

Ось інші переможці:

"Тварини у своєму середовищі проживання" – Шаньчжень Фан

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361908

"Поведінка амфібій і рептилій" – Мануель Плейкнер

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361911

"Поведінка птахів" – Аудун Рікардсон

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361913

"Поведінка комах" – Даніель Кронауер

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361914

"Поведінка ссавців" – Інго Арндт

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361912

"Рослини і гриби" – Зорица Ковачевич

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361915

"Під водою" – Девід Дубілет

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361919

"Світ диких тварин міста" – Чарлі Гамільтон Джеймс

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361921

"Чорно-біле" – Макс Під

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361917

"Найкраща одиночна фотографія" – Алехандро Прієто

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361920

"Серія фотографій" – Джаспер Доест

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361918

"Портрет тварини" – Ріпан Бісвас

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361916

"Портфоліо" – Стефан Крістманн

Найкращі фото тварин, зняті у 2019 році: кадри, які вам сподобаються - фото 361922

Читайте також: Ідеальна вакансія: у Великобританії шукають мандрівників з собаками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
  • 14 жовтня, 19:15
  • 1060
ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
  • 15 жовтня, 11:30
  • 427
Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
  • 11 жовтня, 19:21
  • 614
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне