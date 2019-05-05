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Гра престолів День матері

Брітні Спірс знялася у чорному елегантному міні

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Артистка важко переживала хворобу свого батька - фото 1
Артистка важко переживала хворобу свого батька / Dick Clark Productions

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно вийшла з психіатричної лікарні, повертається до звичного життя світової знаменитості. Вона зробила нову фотосесію.

Знімки зірки опубліковані в її Instagram.

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Зараз Брітні вдома і намагається повернути собі колишню фізичну форму за допомогою занять спортом. Крім того, поп-принцеса вперше за довгий час знялася у фотосесії. У кадрі зірка позує в чорному міні з довгими рукавами, розпущеним волоссям і макіяжем з акцентом на очі.

Як повідомлялося, артистка важко переживала хворобу свого батька, через що у неї почалися нервові зриви. Раніше стало відомо, що прихильники американської співачки були стривожені її станом, під час виходу з лікарні. Деякі припустили, що вона була під впливом сильнодіючих препаратів.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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