Безглуздий образ Брітні Спірс викликав суперечки в мережі

Артистка вийшла у світ у білій прозорій блузі, одягненою поверх блакитного купальника. Довершила вона свій образ обідком з котячими вухами.

Американська співачка Брітні Спірс була помічена в безглуздому вбранні під час прогулянки з 24-річним бойфрендом Семом Асгарі. Артистка вбралася в білу прозору блузку, яку одягла поверх блакитного купальника. Довершила вона свій образ обідком з котячими вухами.

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У Instagram були опубліковані знімки, на яких відображена співачка у дивному образі.

"Люблю Брітні, але вона виглядає дивно", "Вона ніби одягається у дешевому магазині", "Чому вона так моторошно виглядає?", – відзначили деякі користувачі.

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