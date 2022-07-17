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Брітні Спірс вперше за роки заспівала свій хіт Baby One More Time – відео
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Брітні Спірс вперше за дуже довгий час записала відео зі співами. Зірка не просто виконала оновлену версію свого хіта "Baby One More Time", а й відверто розповіла про свою роботу під опікою батька.
40-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує ділитись своїми буднями з шанувальниками в інстаграмі, де має понад 41 мільйон підписників. Зараз білявка, яка нещодавно гучно розпрощатись з контролем з боку власного батька, насолоджується медовим місяцем та новим статусом дружини. Але зірка не забуває і про творчість, тож вперше за багато років фанатам випала нагода послухати, як Брітні зараз співає, що підтверджує свіжий допис.
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У новому відео білявка заспівала оновлену версію популярного треку "Baby One More Time", а також розповіла сумну історію про те, як її родина та команда контролювали всю роботу упродовж років.
Я попросила те, чого хотіла протягом 14 років, а саме іншу версію "Baby...". Але команда продюсерів сказала "ні", бо у них, крім мене, було ще чотири проєкти. Я хотіла зняти нову версію кліпу красиво, і щоб звук був новим, – зізналась Спірс.
Тоді команда, де була і сестра Брітні, просто створила 5-хвилинну версію з 4 реміксів пісень, навіть не докладаючи зусиль.
Вони зіпсували це для мене, збентежили мене та змусили почуватись не здатною ні на що. Бісова правда, я ділюсь цим, бо усвідомлюю свою любов та пристрасть до співу. І моя власна сім'я пошила мене в дурні. Я не збираюсь бути жертвою, – наголосила вона.
Зірка додала, що її вокал може здатись жахливим для професійних музикантів. Але на це є причини, адже вона довго працювала, а тоді її замкнули у будинку на багато років, не дозволяючи навіть виходити з дому та забравши ключі від авто.
Вони змусили мене почуватись нікчемою, кожен з них. Як я вже говорила раніше, вони відібрали мої права, моя жіночність була знищена, – підсумувала Брітні.
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