Брітні Спірс здивувала гнучкістю на тренуванні (відео)

Популярна співачка Брітні Спірс повернулась до соцмереж та встигла показати, як готується до літа. Зірка похизувалась гнучкістю та розтяжкою.

37-річна американська поп-зірка Брітні Спірс знову почала активно вести свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 21 мільйон підписників. Співачка показала, як приводить себе у форму, нагадавши, що пляжний сезон вже стартує. Тому білявка у коротеньких шортах і топі поділилась з фанатами своїми традиційними вправами під час тренування.

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Корисний ролик за добу отримав понад 2 мільйони переглядів та чимало коментарів з компліментами та подякою за мотивацію. Відзначимо, що виконавиця досі проходить терапію через психічні розлади, тому спорт є однією із невіддільних частин її життя зараз.

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