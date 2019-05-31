40-річна незайманка: зірка реаліті-шоу розбурхала мережу

Модель та бізнесвумен Кортні Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі. Цього разу сестра Кім похизувалась струнким тілом і почуттям гумору.

40-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян не лише активно світиться на телебаченні, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за старшою сестрою Кім Кардашян стежать понад 79 мільйонів осіб. І це не дивно, адже жінка ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно зірка показала ефектне фото у коротенькі сукні з квітами, яка підкреслила тендітну фігуру Кортні. Однак найбільше фанатам припав до душі підпис "40-річна незайманка".

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