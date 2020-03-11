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Брітні Спірс завела шанувальників голим фото

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Брітні Спірс - фото 1
Брітні Спірс / instagram

Американська співачка Брітні Спірс продовжує розбурхувати мережу провокаційними знімками. Цього разу красуня поділилася з шанувальниками кадром, на якому постала практично голою. На ній надіте тільки масивне кольє з чорних каменів.

Так, Брітні Спірс показала чергове сміливе фото, на якому позувала без одягу, лише одягнула ефектний аксесуар. І хоч знімок обрізаний, на ньому добре видно, що під прикрасою зірка повністю гола. Завершує зухвалий образ виразний макіяж з smoky eyes, які вже стали фірмовими для Спірс.

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Підписники артистки в Instagram оцінили свіже фото Брітні, засипавши співачку компліментами. Проте були й ті, хто вирішив розкритикувати зірку. Так, багатьом образ не припав до душі. Як завжди, фанатів обурює трохи вульгарний і неохайний зовнішній вигляд 38-річної артистки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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