Баффі – переможниця вампірів: за що ми полюбили цей серіал 90-х

23 роки тому вийшов прем'єрний епізод телесеріалу про дівчину, яка змагається з вампірами-поганцями. Глядачі вподобали "Баффі – переможницю вампірів" одразу! Згадуємо, за що нам досі подобається одне з найвизначніших шоу 90-х.

З 10 березня 1997 року по 20 травня 2003 року глядачі насолоджувалися революційним шоу "Баффі – переможниця вампірів" від Джосса Відона. Це цілих 7 сезонів і аж 144 серії! А Сара Мішель Геллер й досі асоціюється у всіх із тією самою Баффі.

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Українці почали дивитися історію про школярку, яка вдень боролася за першість у школі, а вночі полювала на вампірів з осиковим кілком, пізніше – у 2002 році. Баффі – суміш підліткової мелодрами, комедії та хоррора. Це було новим етапом у розвитку телебачення.

Як стало відомо, Джосс Відон планує разом зі студією FOX зробити перезапуск серіалу. Він буде продюсером, а сценаристом нових епізодів стане Моніка Овусу-Брін. Нова Баффі буде сучаснішою, проте основна ідея залишиться незмінною. Головною героїнею планують зробити темношкіру актрису.

За що ми полюбили Баффі

Унікальний сюжет

Те, що сформувало серіал "Баффі – переможниця вампірів" таким, як він є – це сильні протагоністи, розвиток жанру жахів у той час та, звичайно, форма перебігу подій та розповіді. Зараз нам це може видатися не зовсім унікальним, проте раніше таке було в новинку. Більшість не "мильних" серіалів кінця 90-х – початку 00-х розповідали історію в межах одного епізоду, щоб було зручніше глядачу не згадувати за тиждень перебіг подій. Також тримали цілісність розповіді протягом сезону, на той випадок, якщо виробництво перепинять.

У серіалі ж "Баффі – переможниця вампірів" з другого сезону стала розвиватися тривала сюжетна арка, як основна лінія оповіді. Джосс Відон залишав сюжетні натяки на кілька сезонів вперед. У принципі, кожен сезон "Баффі" був довгим наративом з кульмінацією, а не окремими історіями.

Оригінальні жіночі персонажі

Дівчата у цьому серіалі володіють чорною магією, ламають кінцівки, задають негідникам жару і рятують хлопців від демонів, циганських проклять тощо. Початок 00-х загалом був періодом нового витка популярності головних жіночих персонажів у телевізійних серіалах. Згадайте лише "Секс і місто", "Дівчата Гілмор", "Всі жінки відьми", "Ксена – принцеса воїн" та інші.

"Баффі" своєю чергою запропонувала глядачеві найрозлогіший портрет героїнь. Тут і конфлікти з однокласниками, любовні пригоди, головний біль з приводу випускного та іспитів, вбивства демонів, запобігання апокаліпсису та руйнування проклять. А руда відмінниця Віллоу стала однією з перших ЛГБТ-персонажів в історії ТБ. Вона трансформувалася від заучки до відьми, яка практикує чорну магію. А за її любовною лінією з Тарою спостерігали з неабиякою напругою.

Спецефекти

У цьому серіалі органічно поєдналися кілька жанрових напрямків. Екшн-хоррор з підлітковою мелодрамою був сміливою сумішшю для того часу. З кожним сезоном візуальні ефекти покращувались, адже над цим постійно працювали спеціалісти.

Також на славу працював відділ гриму. Спеціально для серіалу був створений особливий грим вампіра. І це вимагало від візажистів півтори години роботи. Джосс Відон жадав ефекту постійної напруги, щоб вампіри були схожі на нормальних людей, а у потрібний момент трансформувалися на монстрів.

Серед тих, хто працював над "Баффі" була окрема група, яка постійно експериментувала та розширювала стилістичні рамки серіалу. Приміром, 22 епізод з 4 сезону "Restless" вважають одним з найкращих з візуальної точки зору. Він знятий в психоделічній манері та розповідає про сни головних героїв.

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