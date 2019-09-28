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Брітні Спірс у крихітному топі розкритикували фанати: відео
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Поп-зірка Брітні Спірс знову опинилась у центрі обговорень через нове відео з приміркою одягу. Співачку засипали не лише компліментами, а й критикою.
37-річна американська поп-співачка Брітні Спірс усіма силами намагається повернутись до свого звичайного життя після перебування у психіатричній клініці. Зірка продовжує активно вести профіль в соцмережі Instagram та активно працювати над своєю психічного та фізичною формою. Однак навіть у її понад 22 мільйонів підписників не завжди лише хороші думки про вигляд зірки.
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Це підтверджує і недавнє відео, на якому Брітні приміряє коротенькі шорти з крихітними топами у горох.Поки частина фанів залишила чимало компліментів, дехто порадив зірці активніше працювати над своєю формою та відчуттям стилю, адже у неї зовсім не помітно талії для таких образів. Як додали коментатори, Брітні пора почати поводитись та вдягатись, як дорослій жінці, а не 17-річній дівчині.
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