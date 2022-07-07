Брітні Спірс топлес показала, як проводить медовий місяць – відео

Співачка Брітні Спірс зараз разом з новоспеченим чоловіком насолоджується медовим місяцем. Тому вона з радістю ділиться сонячними та пікантними кадрами з прихильниками.

40-річна американська співачка Брітні Спірс вирішила знову активно ділитись своїми буднями з шанувальниками, тож відновила профіль в інстаграмі, де має понад 41 мільйон підписників. Зараз білявка, яка зуміла гучно розпрощатись з контролем з боку власного батька, радіє своїй ролі дружини та ділиться моменти з медового місяця. Але любов до яскравих купальників та танців не покидає зірку, що підтверджує новий допис.

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У свіжому відео Брітні позує у блакитному бікіні та без нього на побережжі і зовсім не турбується про те, що можуть подумати інші.

Медовий місяць у цьому неймовірному тропічному шматочку раю. Ні, це шоу Girls Gone Wild, це просто я живу своїм життям! Ось що відбувається, коли проводите двотижневу відпустку на острові з яхтою. Стрибати з острова на острів – це буквально божевілля! Дівчата, якщо хочете схуднути, літайте на гелікоптері, і ви втратите все зайве через нерви. Я маю на увазі, що скинула 4 фунти (майже 2 кг) за день! Досить дрібних розмов, правда ж? – написала зірка.

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