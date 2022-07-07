Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

Брітні Спірс топлес показала, як проводить медовий місяць – відео

  • 498
Брітні Спірс насолоджується медовим місяцем - фото 1
Брітні Спірс насолоджується медовим місяцем / instagram.com/britneyspears

Співачка Брітні Спірс зараз разом з новоспеченим чоловіком насолоджується медовим місяцем. Тому вона з радістю ділиться сонячними та пікантними кадрами з прихильниками.

40-річна американська співачка Брітні Спірс вирішила знову активно ділитись своїми буднями з шанувальниками, тож відновила профіль в інстаграмі, де має понад 41 мільйон підписників. Зараз білявка, яка зуміла гучно розпрощатись з контролем з боку власного батька, радіє своїй ролі дружини та ділиться моменти з медового місяця. Але любов до яскравих купальників та танців не покидає зірку, що підтверджує новий допис.

І ще: Брітні Спірс розповіла про недоліки свого медового місяця

У свіжому відео Брітні позує у блакитному бікіні та без нього на побережжі і зовсім не турбується про те, що можуть подумати інші.

Медовий місяць у цьому неймовірному тропічному шматочку раю. Ні, це шоу Girls Gone Wild, це просто я живу своїм життям! Ось що відбувається, коли проводите двотижневу відпустку на острові з яхтою. Стрибати з острова на острів – це буквально божевілля! Дівчата, якщо хочете схуднути, літайте на гелікоптері, і ви втратите все зайве через нерви. Я маю на увазі, що скинула 4 фунти (майже 2 кг) за день! Досить дрібних розмов, правда ж? – написала зірка.

Читайте також: Елліот Пейдж показав своє нове фото на паспорт

пропозиції партнерів
Новини